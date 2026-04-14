Le pétrole arabe profite des tensions géopolitiques : Le brut algérien franchit la barre des 100$

Les bruts arabes ont enregistré un bond spectaculaire de leurs prix au cours du mois de mars, portés par l’escalade des tensions au Moyen-Orient.

Le conflit impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran a propulsé les cours du pétrole et du gaz vers des sommets, offrant une manne financière inattendue aux pays exportateurs de la région.

Selon les données fournies par la plateforme spécialisée Attaqa, le prix moyen du panier de l’Opep a connu une hausse vertigineuse de 71 % en mars dernier.

Le baril s’est ainsi négocié à 116,36 dollars, contre 67,90 dollars le mois précédent. Cette vague haussière a profité à l’ensemble des références pétrolières, incluant le brut algérien.

Pétrole algérien : Pourquoi le prix du Sahara Blend s’envole en 2026 ?

Le fleuron de l’industrie pétrolière algérienne n’est pas en reste. Le Sahara Blend a poursuivi sa trajectoire haussière avec une progression de 41,6 % durant le mois de mars. Le baril algérien a atteint 104,24 dollars, contre environ 73,59 dollars en février.

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Cet indicateur témoigne d’une nette amélioration des recettes pétrolières du pays, portées par la conjoncture internationale.

Blend : Le brut algérien franchit la barre des 100 dollars en mars

Le rapport de l’Opep, publié ce lundi, révèle que le brut koweïtien a dominé le classement des hausses en termes de pourcentage. Avec un bond de 86,5 %, il s’est hissé à 124,25 dollars le baril (contre 66,61 dollars en février).

L’Arabie Saoudite occupe la deuxième place de ce podium : l’Arab Light a grimpé de plus de 77 %, atteignant 121,29 dollars le baril en mars, après avoir stagné autour de 68,4 dollars en février 2026.

Pourquoi tout le pétrole arabe flambe face aux tensions au Moyen-Orient ?

Les autres producteurs majeurs affichent également des croissances à deux chiffres :

Irak : Le Basrah Medium a progressé de 76 % pour s’établir à 117,62 dollars.

: Le Basrah Medium a progressé de 76 % pour s’établir à 117,62 dollars. Émirats Arabes Unis : Le Murban a bondi de 59,6 %, atteignant 110,86 dollars.

: Le Murban a bondi de 59,6 %, atteignant 110,86 dollars. Libye : Le brut Es Sider a enregistré une hausse de 46 %, clôturant à 103,69 dollars.

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Cette flambée généralisée souligne une fois de plus la sensibilité des marchés énergétiques mondiaux face à l’instabilité politique au Moyen-Orient.