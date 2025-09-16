Le pétrole algérien tombe du podium : voici le nouveau classement régional (OPEP)

Le pétrole algérien a connu le plus important recul mensuel parmi les hydrocarbures arabes au mois d’août 2025. Le mélange Sahara Blend, la référence nationale, a perdu 3,21 dollars sur un mois pour s’établir à 69,24 dollars le baril.

Cette dégringolade a contribué à tirer vers le bas le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), selon le rapport mensuel de l’organisation.

Le cours moyen du panier OPEP s’est établi à 69,73 dollars le baril en août, contre 70,97 dollars le mois précédent, soit un repli de 1,24 dollar. Ce repli généralisé intervient dans un contexte de tensions persistantes sur les marchés énergétiques mondiaux.

Chute des bruts arabes : l’Algérie en tête des pertes en août 2025

Le rapport de l’OPEP dresse un tableau uniformément baissier pour les hydrocarbures de la région. Le brut libyen, l’Es Sider, a enregistré la deuxième plus forte chute, perdant 3,01 dollars pour clôturer à 68,04 dollars le baril.

Les autres références majeures ont également fléchi, mais dans une moindre mesure. Le brut saoudien Arabian Light a cédé 0,77 dollar à 71,40 dollars, tandis que le Kuwait Export a reculé de 0,73 dollar à 70,68 dollars.

L’émirati Murban et l’irakien Basrah Medium ont respectivement perdu 1,02 et 0,98 dollar. Sur les huit premiers mois de l’année, la moyenne du panier OPEP s’établit à 71,61 dollars, en net retrait par rapport aux 83,04 dollars de la même période en 2024.

Comparaison des prix du brut : nouveau classement des pays arabes après la chute des cours

Cette correction des cours a redistribué les cartes du classement des bruts arabes par ordre de prix. Le Sahara Blend algérien, qui avait dominé le classement lors des deux mois précédents, a rétrogradé à la cinquième place.

L’Arab Light saoudien (71,40 dollars) et le Kuwait Export (70,68 dollars) occupent désormais les deux premières positions. Ils sont suivis par le Murban émirati (70,10 dollars) et le Basrah Medium irakien (69,60 dollars).

Le brut libyen Es Sider ferme la marche à 68,04 dollars le baril. Cette hiérarchie reflète les ajustements opérés par les marchés en fonction de la qualité des bruts et des conditions d’approvisionnement.

Impact sur les marchés internationaux : le Brent et le WTI chutent également

La tendance baissière a touché l’ensemble des marchés pétroliers, dépassant le seul cadre des références arabes ou de l’OPEP. Le Brent de la mer du Nord, référence internationale, a vu son prix moyen mensuel chuter de 2,29 dollars pour atteindre 67,26 dollars le baril.

Le West Texas Intermediate (WTI) américain a subi une baisse encore plus marquée, reculant de 3,22 dollars à 64,02 dollars. Les bruts moyen-orientaux hors OPEP, comme le Omani Oman Crude et le Dubai Crude (Fateh), ont également suivi ce mouvement, affichant des baisses respectives de 2,19 et 1,39 dollar.

En somme, le mois d’août 2025 s’est donc caractérisé par un net reflux des prix pétroliers à l’échelle mondiale. Le brut algérien, après plusieurs mois en tête du classement régional, a été le plus sévèrement touché par cette correction.