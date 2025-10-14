Le pétrole algérien maintient son élan : production en hausse pour le 5ᵉ mois consécutif

Le secteur pétrolier algérien affiche une dynamique remarquable pour le mois de septembre 2025. Selon le dernier rapport mensuel de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), la production nationale de brut a atteint 960 000 barils par jour, en hausse de 13 000 barils par rapport au mois d’août.

Ce chiffre marque le cinquième mois consécutif de croissance, rapprochant l’Algérie de ses niveaux les plus élevés depuis décembre 2023, lorsque la production avait culminé à 973 000 barils par jour.

Cette progression s’inscrit dans le cadre d’un processus planifié de réduction progressive des restrictions volontaires imposées par le groupe des huit membres d’OPEP+, visant à réinjecter lentement sur le marché des volumes initialement retirés depuis avril 2025.

Les données prévisionnelles indiquent que la production algérienne devrait atteindre 964 000 barils en octobre et 968 000 en novembre, poursuivant ainsi la tendance ascendante initiée depuis plusieurs mois.

Le pétrole algérien reprend de la vigueur : un mois de septembre marqué par une montée constante

Le rapport souligne que la légère sous-performance de l’Algérie par rapport à son quota théorique de 959 000 barils pour septembre est compensée par son engagement à respecter les décisions collectives de l’OPEP+.

🟢 À LIRE AUSSI : PDG limogé, activité à l’arrêt… Le plus grand complexe sidérurgique d’Algérie dans la tourmente

Depuis avril 2025, les pays membres ont appliqué un programme de réintroduction progressive des 2,2 millions de barils quotidiens précédemment retirés du marché, visant à stabiliser les prix et à maintenir l’équilibre global de l’offre.

La stratégie officielle d’OPEP+ prévoit le maintien d’une réduction globale de deux millions de barils par jour jusqu’à la fin 2026, une politique en vigueur depuis novembre 2022. Elle vise à réguler l’offre face à la volatilité des marchés et à sécuriser la stabilité des prix du pétrole à l’échelle mondiale.

L’Algérie au sein d’un ensemble dynamique : les tendances de l’OPEP+

Au niveau collectif, la production totale des membres d’OPEP+ a atteint 43,04 millions de barils par jour en septembre, contre 42,41 millions en août. Cette hausse s’explique principalement par les performances de l’Arabie saoudite, qui a produit 9,96 millions de barils par jour, et de la Russie, à 9,32 millions.

🟢 À LIRE AUSSI : GAZ : l’Algérie détrône les USA et reprend la tête du marché espagnol

D’autres membres comme les Émirats et l’Irak ont également enregistré des augmentations, avec respectivement 3,35 et 4,06 millions de barils quotidiens. À l’inverse, certaines nations ont connu des baisses, le Kazakhstan est tombé à 1,84 million, tandis que le Nigéria et le Mexique ont produit 1,51 et 1,44 million de barils par jour.

Cette évolution illustre la complexité des ajustements de production à l’échelle internationale, où les décisions de l’OPEP+ doivent concilier discipline collective et réponses aux variations de la demande mondiale.

Pétrole : vers de nouveaux sommets pour la production algérienne

La trajectoire actuelle laisse entrevoir un dépassement imminent des records précédents pour l’Algérie. Selon les plans de réintroduction des volumes retirés volontairement, la production devrait franchir la barre des 963 000 barils d’ici fin octobre, puis approcher les 967 000 en novembre.

🟢 À LIRE AUSSI : L’eSIM arrive dans les offres mobiles en Algérie : voici les 4 grands avantages attendus

Cette croissance graduelle est la conséquence directe de la discipline respectée par l’Algérie dans le cadre de la stratégie OPEP+, et elle illustre le rôle clé du pays dans le maintien de l’équilibre de l’offre pétrolière mondiale.