Le pétrole algérien dépasse la barre des 100 dollars ce 26 août

Le prix du pétrole fluctue selon les réserves, la disponibilité des stocks mais aussi la situation géopolitique mondiale.

Cette fois ci, le cours du pétrole connaît un réel changement et augmente considérablement. En effet, le pétrole brent connaît une hausse de 1 % et s’établit a 100,330$ selon la cotation du 26/08/2022 à 20h15. L’ouverture s’est faite à 99,830$ et la cotation la plus basse a été de 98,100$.

Selon le site spécialisé oilprice, le Sahara Blend s’établit quant à lui à 128.31 $ en ce vendredi 26 août 2022. En ce qui concerne le WTI Crude il atteint les 92.65 $ avec une augmentation de 0,14%.

Les spécialistes expliquent ces hausses par les déclarations des autorités saoudiennes. Pour rappel, le ministre de l’Énergie, Abdulaziz bin Salman Al Saud a évoqué l’éventualité de réduire la production afin rétablir l’équilibre sur le marché.

Selon une déclaration faite à l’Agence de presse saoudienne (SPA), le responsable a déclaré que l’OPEP+ a des moyens qui lui permettent de confronter les défis que lui pose le marché fluctuant des hydrocarbures.

Disponibilité de l’Algérie : le ministre prend la parole

Suite à la hausse des prix du pétrole, le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab est revenu sur la disponibilité de l’Algerie. En effet c’est dans une déclaration faire à l’APS le mercredi 24 août 2022 qu’il a assuré « la disponibilité de l’Algérie et de ses partenaires de l’OPEP+ à prendre les mesures nécessaires afin de maintenir la stabilité et l’équilibre du marché du pétrole dans le monde ».

Selon lui, la prochaine rencontre des membres de l’OPEP+ sera décisive. Elle va permettre de définir une « approche commune » pour les mois à venir. Pour rappel, cette réunion est programmée pour le 5 septembre 2022. Tous les pays membres de l’OPEP+ jugerons les développements récents et l’évolution du marché pétrolier international.

Cette réunion aura pour objectif principal d’assurer la stabilité du marché pétrolier international en « consolidant les efforts » fournis par l’OPEP et ses collaborateurs de la Déclaration de Coopération.