Vers le mise en place du permis à points en Algérie avant 2026

Le permis à points en Algérie n’est plus qu’une question de temps. C’est ce qu’a affirmé le directeur général de la Délégation nationale à la sécurité routière, Ahmed Nait El Hocine, lors d’une intervention sur la radio nationale 1.

Selon lui, le système est “dans ses dernières phases” et devrait être finalisé “d’ici un an ou un an et demi au plus”.

M. Nait El Hocine a souligné les aspects positifs de ce nouveau système pour la sécurité routière. Il a notamment évoqué son effet dissuasif, grâce au retrait de points en cas d’infractions. Le permis à points comportera également un volet pédagogique.

Les conducteurs ayant perdu des points pourront ainsi suivre un stage de sensibilisation pour les récupérer.

Permis de conduire à points : voici ce qu’implique sa mise en œuvre

Le permis à points, en passe d’être mis en place en Algérie, est un nouveau système visant à renforcer la sécurité routière en sanctionnant les comportements dangereux au volant et en encourageant une conduite plus responsable.

Concrètement, chaque conducteur disposera d’un capital de points qui diminuera en cas d’infractions. La perte totale des points entraînera la suspension du permis de conduire.

🟢 À LIRE AUSSI : Un accident de la route fait 57 blessés, le bus des supporters de l’USM Annaba impliqué

Des stages de sensibilisation seront alors proposés pour permettre aux conducteurs de récupérer les points perdus.

Le système de permis à points en Algérie prévoit des durées de suspension distinctes du permis de conduire en cas de perte totale des points, en fonction de l’expérience du conducteur :

Pour les conducteurs expérimentés (plus de 2 ans de conduite) : Suspension de 6 mois du permis de conduire. Obligation de restituer le permis aux autorités compétentes.

(plus de 2 ans de conduite) : Pour les conducteurs novices (moins de 2 ans de conduite) : Suspension d’un an du permis de conduire. Restitution du permis aux autorités compétentes.

(moins de 2 ans de conduite) :

Initialement, il avait été prévu que les conducteurs, qu’ils soient expérimentés ou novices, paieraient uniquement des amendes en cas de perte totale des points. Cependant, cette mesure a été suspendue jusqu’à nouvel ordre et la suspension du permis reste en vigueur.

Ces dispositions visent à responsabiliser davantage les conducteurs et à les inciter à adopter un comportement plus prudent sur la route.

🟢 À LIRE AUSSI : 368 accidents de la route le premier jour de l’Aïd

La durée de suspension plus longue pour les novices s’explique par le fait qu’ils ont moins d’expérience et sont donc plus susceptibles de commettre des infractions graves.