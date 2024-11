Le père de Belaïli réclame plusieurs milliards au Mouloudia

Youcef Belaïli aurait réclamé une fortune à son ex-club, le MC Alger. Son père, qui est en même temps son agent et conseiller, aurait adressé une mise en demeure au club. Ce dernier, a répliqué par une autre correspondance.

Le départ de Youcef Belaïli du MC Alger l’été dernier avait fait un grand bruit. Suite à un désaccord avec le président du club Mohamed Hakim Hadj-Redjem, il a fini par lever le camp du côté du Doyen pour revenir à l’ES Tunis.

Apparemment, un conflit judiciaire se profile à l’horizon entre les deux parties. Aux dernières nouvelles, le père de Youcef, Hafid Belaïli, aurait adressé une mise en demeure à la direction du Mouloudia. La raison ? C’est pour réclamer une somme de 4 milliards de centimes, selon une clause dans le contrat qui liait le joueur au MCA la saison écoulée.

La direction du Mouloudia réplique

Selon des médias algériens, la direction du Mouloudia d’Alger aurait répliqué à la mise en demeure adressée par Youcef Belaïli et son père. En effet, elle a formulé à son tour une lettre aux concernés pour leur demander de restituer l’argent qu’a perçu le joueur de la part du sponsor du club, Hisense, après avoir effectué un spot publicitaire, mais qui n’a pas été réalisé. La somme n’a pas été dévoilée.

Concernant le MC Alger, motus et bouche et cousue. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, le club algérois n’a pas réagi pour affirmer ou infirmer l’information ou au moins pour donner plus de détails.

Si l’information sera confirmée par le club ou par Belaïli et son père, il faut s’attendre dans ce cas à un litige entre les deux parties. Affaire à suivre…