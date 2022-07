Toufik Hakkar, PDG de Sonatrach, dans le Top 5 du magazine « Forbes »

Le Président Directeur Général (PDG) de Sonatrach, Toufik Hakkar, figure parmi les dix premiers de la liste des PDG les plus puissants du Moyen-Orient, selon le magazine américain Forbes.

Toufik Hakkar est classé quatrième sur une liste de 100 chefs d’entreprise qui contribuent de manière significative à la croissance des économies de la région.

Le magazine américain « Forbes », dans sa version arabe, a déclaré que la liste de cette année des PDG les plus puissants du Moyen-Orient comprend 100 chefs d’entreprise de 26 nationalités différentes, menés par les Émiratis avec 19 PDG, suivis par les Égyptiens avec 16 dirigeants, et les Saoudiens avec 15 chefs d’entreprise.

L’équipe de recherche américaine Forbes a envoyé un questionnaire aux PDG, pour préparer la liste, et a recueilli des informations à partir de l’actualité des marchés financiers, des rapports de l’industrie, des rapports annuels d’entreprise, des états financiers et d’autres sources primaires. Les PDG ont ensuite été classés selon les critères suivants :

L’influence du PDG et de l’entreprise sur la société, l’État et les marchés qu’ils supervisent ; L’expérience du PDG dans son poste actuel, en plus de son expérience générale ; La taille de l’entreprise en termes de revenus, d’actifs et de valeur marchande ; Les réalisations et les performances du PDG au cours de la dernière année ; Innovations et initiatives mises en place par le PDG.

Les chiffres positifs révélés par le PDG de Sonatrach

Ce dimanche 3 juillet 2022, le Président Directeur Général du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a déclaré que les exportations d’hydrocarbures de cette dernière ont augmenté de 70% au cours des cinq premiers mois de 2022. Les exportations d’hydrocarbures au cours des cinq premiers mois de cette année se sont élevées à 21,5 milliards de dollars. En déclarant aussi par rapport au prix, que la décision de revoir les prix du gaz s’applique à tous les partenaires de Sonatrach.

Toujours selon Hakkar, plusieurs contrats seront signés dans les mois à venir. Et ce car plusieurs demandes ont été enregistrées, venant de pays d’Europe de l’Est pour des exportations de gaz depuis l’Algérie.