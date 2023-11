Le PDG de SONATRACH installe de nouveaux vice-présidents

Rachid Hachichi, PDG du groupe Sonatrach, a présidé ce mardi 14 novembre la cérémonie d’installation des nouveaux vice-présidents de Sonatrach au niveau des Activités et lignes fonctionnelles de l’entreprise. Cette cérémonie a été marquée par l’installation de huit nouveaux vice-présidents, chacun étant responsable d’une activité spécifique.

Depuis octobre dernier, le groupe Sonatrach a connu des changements importants au niveau de sa direction. En effet, Toufik Hakkar a été remplacé par Rachid Hachichi à la tête du groupe public. Par la suite, les fonctions des huit vice-présidents de Sonatrach ont également été remises en question.

Lors de la cérémonie d’installation des nouveaux vice-présidents, Rachid Hachichi a félicité les responsables pour leur nouvelle fonction et leur a assuré de son soutien. Il a également présenté sa feuille de route, mettant l’accent sur les actions de développement prioritaires à entreprendre afin de maintenir la position de Sonatrach en tant que leader de l’économie nationale et renforcer sa présence à l’échelle régionale et mondiale dans le domaine de l’énergie.

Liste des 8 nouveaux vice-présidents

Djettou Farid, en qualité de vice-président de l’Activité Exploration & Production ;

Malki Youcef, en qualité de vice-président de l’Activité Transport par Canalisation ;

Amara Youcef, en qualité de vice-président de l’Activité Liquéfaction & Séparation ;

Slimani Slimane, en qualité de vice-président de l’Activité Raffinage & Pétrochimie ;

Mayouf Belkacem, en qualité de vice-président de l’Activité Commercialisation ;

Attalah Djamel, en qualité de vice-président en charge des Finances ;

Laraba Fayçal, en qualité de vice-président en charge de la Stratégie, Planification & Economie ;

Ounoughi Ferhat, en qualité de vice-président en charge du Business Développement & Marketing.

La feuille de route présentée par Rachid Hachichi met en avant les principaux projets de développement que Sonatrach devra entreprendre dans les prochains mois. L’objectif est de consolider la position de l’entreprise en tant que leader dans le secteur de l’énergie. Ces projets visent également à renforcer l’économie nationale en créant de nouvelles opportunités d’emploi et en contribuant à la croissance du pays.

Les huit nouveaux vice-présidents ont exprimé leur gratitude envers le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l’Energie et des Mines, ainsi que le PDG de Sonatrach pour leur confiance. Ils ont également affirmé leur pleine conscience des enjeux de leurs nouvelles missions.