Le PDG de LG en visite stratégique aux USA pour améliorer les initiatives en matière d’IA

SÉOUL, 22 mai 2024 — Le PDG de LG Electronics (LG), William Cho, s’est lancé dans un voyage d’affaires stratégique dans l’ouest des États-Unis, riche en technologies, un haut lieu des titans technologiques mondiaux et des dialogues dynamiques sur l’IA. Tout au long de sa visite d’une semaine, Cho se concentrera sur des tâches clés telles que l’attraction des meilleurs talents en IA, la communication de la vision et de la stratégie de l’entreprise aux investisseurs mondiaux et la participation à l’influent MS CEO Summit. Ces efforts font partie intégrante de la stratégie globale de LG visant à accélérer l’intégration de l’IA dans tous ses secteurs d’activité.

L’IA comme catalyseur crucial pour la croissance future et l’innovation en matière d’expérience client

Tout au long de son voyage, Cho vise à acquérir une expertise de premier ordre dans le domaine de l’IA, un domaine qui est récemment apparu comme un tournant critique dans l’industrie. Il prévoit d’en tirer parti comme tremplin pour transformer le futur portefeuille d’activités de LG et révolutionner l’expérience client.

Chaque année, LG lance environ 100 millions de produits sur le marché. Compte tenu d’une durée de vie de sept ans, on estime que près de 700 millions de produits LG sont actuellement utilisés dans le monde. De plus, les données d’utilisation obtenues auprès des clients interagissant avec ces appareils dépassent 700 milliards d’heures. Cho prévoit que cet énorme pool de données d’utilisation contribuera à accélérer la progression de l’IA de LG et que les 700 millions de produits fonctionneront non seulement comme des points de contact avec les clients, mais également comme des plates-formes de services.

« L’IA, le cloud et le Big Data sont de nouvelles opportunités pour LG »

Cho a commencé son itinéraire en organisant une conférence technologique en Amérique du Nord le 11 à Cupertino, en Californie. Ce programme vise à attirer les meilleurs talents étrangers. Les principaux participants comprenaient l’équipe de direction du AI Lab de LG et des dirigeants des diverses entreprises de LG, notamment Park Hyoung-sei, président de LG Home Entertainment Company ; Eun Seok-hyun, président de LG Vehicle Component Solutions Company ; Dr Kim Byoung-hoon, directeur technique et vice-président exécutif ; Kim Weon-bum, CHO et vice-président exécutif ; et le Dr Sokwoo Rhee, responsable du centre d’innovation de LG en Amérique du Nord.

LG a invité environ 50 experts en IA travaillant actuellement dans de grandes entreprises technologiques et des startups de la Bay Area, ainsi que des doctorants d’universités renommées d’Amérique du Nord. La conférence s’est concentrée sur les discussions sur la vision de l’entreprise, la stratégie de R&D et la trajectoire future du développement de la technologie de l’IA.

Cho a déclaré : « Face aux changements transformateurs tels que l’électrification, la servitisation et la numérisation qui touchent divers secteurs, l’application de l’IA, du cloud et du big data ouvre la voie à de nouvelles approches et opportunités. » Il a ajouté : « Ces opportunités émergentes représentent une nouvelle frontière potentielle pour nous, compte tenu de notre vaste accumulation de technologies et d’expertise de base. »

Une vision d’IA empathique et des solutions de vie intelligente

Il a également détaillé la vision de l’IA de LG, « l’intelligence affectueuse », dévoilée plus tôt cette année au CES 2024. Cho a souligné que « l’IA doit fondamentalement prendre soin des clients, faire preuve d’empathie, fournir des avantages tangibles et améliorer l’expérience client », un sentiment qui a profondément touché les participants.

Suite à cela, il a annoncé : « LG transcende son statut de leader mondial de l’électroménager et de l’électronique grand public pour se transformer en une « société de solutions de vie intelligente » qui étend et interconnecte divers espaces et expériences client. Il a ajouté : « J’imagine que nous collaborerons pour réinventer les rêves en entreprenant des projets audacieux, alimentés par l’optimisme pour un avenir meilleur et une vie meilleure. »

Lors de l’événement, le directeur technique Kim Byung-hoon a parlé du « changement de paradigme » et de la « feuille de route de l’innovation de LG pour l’avenir », et le vice-président Han Eun-jung d’AI Lab a discuté de « la vie quotidienne avec l’IA ». Des professeurs de l’Université de Californie du Sud et de l’Université de New York ont ​​également été invités à présenter l’IA générative et la technologie robotique. Une table ronde sur le thème « L’évolution de l’IA » a aussi suscité un intérêt considérable de la part des participants.

Transition d’une marque leader d’appareils électroménagers à une société de solutions de vie intelligente

Le deuxième programme de Cho comprend l’organisation d’une tournée de présentation sans accord (NDR) le 13 mai, au cours de laquelle il interagira avec des dirigeants clés de sociétés d’investissement d’influence mondiale basées à San Francisco. Sa stratégie vise à décrire la transformation de LG en une « entreprise de solutions de vie intelligente » globale.

Cette transition repose sur l’élargissement du portefeuille d’activités de l’entreprise, qui comprend l’accélération des activités B2B dans des domaines tels que les composants de véhicules électriques, le CVC, les appareils intégrés et les solutions de signalisation. L’expansion des services basés sur des plateformes comme webOS et l’aventure dans de nouveaux domaines pour LG tels que la robotique et la recharge des véhicules électriques font également partie intégrante de ce plan de transformation.

Cho prévoit notamment de souligner la manière dont LG s’engage de manière proactive dans le développement et l’application de l’IA dans ses opérations commerciales. Il vise à souligner que la création de points de contact client tangibles est plus cruciale que la simple disponibilité d’une IA supérieure pour offrir une valeur et une expérience authentiques aux clients.

À cet égard, les points de contact client de LG, sécurisés grâce à ses 700 millions d’appareils couvrant divers espaces allant des maisons aux véhicules et zones commerciales, présentent un avantage significatif qui est inégalé par d’autres entreprises mondiales. L’objectif de LG est de réaliser l’intelligence affectueuse dans notre vie quotidienne en exploitant de nombreuses données de vie en temps réel et une expertise en orchestrant des appareils et des services pour accélérer le développement de l’IA en utilisant ses appareils comme plates-formes.

Sécuriser les alliés mondiaux de l’IA et découvrir de nouvelles opportunités commerciales lors du MS CEO Summit

Cho devrait également participer au MS CEO Summit, un événement privé sur invitation uniquement qui se tiendra à Seattle, où se trouve le siège social de Microsoft, pendant trois jours à partir du 14 mai. Ce sommet sert de plate-forme aux PDG et aux représentants d’entreprises de premier plan au niveau mondial pour discuter et échanger des idées sur divers sujets, notamment l’environnement économique et commercial, ainsi que les tendances du secteur.

LG travaille avec diligence pour établir des capacités d’IA de classe mondiale, guidée par une « stratégie 3B » qui se concentre sur le développement de capacités internes ou l’emprunt et l’achat de ressources externes. Compte tenu des nombreux points de contact clients mondiaux de LG et de sa possession d’une grande quantité de données à multiples facettes et d’informations sur les clients, les opportunités de collaboration future avec des entreprises technologiques influentes à l’échelle mondiale devraient devenir de plus en plus diversifiées.

