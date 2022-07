Le patron de la CAF bientôt en visite en Algérie : la date connue

Le président de la confédération africaine de football, Patrice Motsepe, va bel et bien visiter l’Algérie. Il est attendu samedi le 16 juillet. Une courte visite de travail sur laquelle il mise beaucoup pour voir l’évolution des travaux au sein des différents sites qui abriteront le prochain CHAN.

Elu nouveau président de la FAF, Djahid Zefizef a affirmé que le président de la CAF Patrice Motsepe va visiter l’Algérie. C’est désormais officiel puisque ce dernier est attendu samedi, le 16 juillet, dans notre pays pour une courte visite de travail. C’est ce que nous avons appris du site officiel de la CAF.

«Le président de la CAF Motsepe arrivera à Juba, au Soudan du Sud, le jeudi 14 juillet 2022 à 8h00. L’après-midi, il sera à Kampala, en Ouganda. Le lendemain, vendredi 15 juillet 2022, le Président de la CAF se rendra aux Seychelles. Il conclura la semaine par une visite en Algérie le samedi 16 juillet 2022. Pays qui accueille le CHAN TotalEnergies en janvier 2023 ». A écrit la première instance du football continentale sur son site officiel.

«Les visites de travail font partie des efforts du Dr Motsepe pour engager et favoriser des relations plus étroites entre les gouvernements, le monde des affaires et les dirigeants du football sur le continent afin de développer le football en Afrique ». Ajoute la CAF dans son communiqué.

Il va en profiter pour visiter les sites du CHAN

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, la CAF n’a pas communiqué des détails sur la visite de Motsepe. Mais tout porte à croire qu’il compte en profiter pour visiter les sites du CHAN.

En effet, et comme tout le monde le sait, l’Algérie a eu l’honneur d’accueillir le prochain CHAN le mois de janvier prochain. Le président de la CAF aura donc l’opportunité de s’arrêter sur l’évolution des travaux dans les différents sites. Il veut aussi s’assurer que toutes les infrastructures seront prêtes le jour J pour abriter l’évènement continental.

Il est à rappeler que la dernière visite du président de la CAF remonte à 7 ans. Ce fut en 2015, sous la coupe du camerounais Issa Hayatou.