Le passage de Revolut vers les cryptomonnaies pourrait-il conduire au lancement de son propre jeton ?

La société britannique Revolut, populaire dans le milieu de la fintech grâce aux nombreux services financiers et bancaires qu’elle propose, pourrait surprendre plus d’un en lançant son jeton.

La structure s’intéresse depuis un moment déjà aux cryptomonnaies. Elle permet d’ailleurs

aux utilisateurs de sa plateforme mobile de vendre et d’acheter de la cryptomonnaie. Créée en 2016, le nombre d’utilisateurs de cette plateforme est passé de 500 mille à environ 15 millions d’abonnés et a le plus grand nombre d’abonnés des plateformes fintech au Royaume-Unis.

La prochaine étape pourrait alors être que Revolut se décide à lancer sa propre monnaie numérique, un jeton de cryptomonnaie propre à la société.

Pour rappel, un jeton de cryptomonnaie, plus communément appelé Token, représente un actif numérique qui s’échange ou s’émet sur une blockchain en ligne. Cette transaction se fait ainsi sans obligation de duplication et sans la présence d’un intermédiaire.

Les Rumeurs d’une Cryptomonnaie Propre à la Société Revolut

Derrière un des plus rapides services de paiement, mais surtout derrière la plus grande entreprise Fintech au Royaume-Uni, Revolut pourrait effectivement lancer son propre jeton. La structure qui s’évaluait à environ 33 milliards de dollars en 2018, dispose aussi bien des ressources financières que des compétences professionnelles pour franchir ce nouveau cap dans son processus de croissance.

Le marché de la cryptomonnaie aiderait à renforcer la volonté de nouveaux investisseurs à investir dans les actions d’une société de la fintech.

Le responsable de la recherche sur les investissements chez Freedom Finance Europe, Maxim Manturov donne d’ailleurs son avis sur les chances du lancement d’un nouveau jeton par Revolut.

« Fondée en 2015, Revolut est devenue l’une des sociétés de technologie financière grand public dominantes en Europe, ajoutant constamment de nouvelles fonctionnalités. L’appli a commencé comme un moyen d’éviter les frais de conversion de devises en voyage, mais a rapidement ajouté des fonctionnalités bancaires, de trading et de crypto parmi des dizaines de produits. Elle compte aujourd’hui plus de 16 millions de clients, et il est logique que la société tente d’accroître son attrait en introduisant le trading sans commission, étant donné le marché plutôt “chaud” pour ce type d’applications. Il est probable que l’entreprise utilisera également un modèle économique similaire à celui de Robinhood, basé sur le PFOF, pour gagner de l’argent. »

L’objectif derrière le lancement du jeton serait de récompenser les utilisateurs de la plateforme. La société Revolut n’a réellement pas encore fait de déclaration officielle pour le lancement d’un possible jeton de cryptomonnaie. Cependant, les bruits de couloir laissent entendre que l’objectif derrière un possible lancement de jeton serait de récompenser les utilisateurs de la plateforme mobile Revolut. CoinDesk apporte plus d’informations sur cette rumeur en indiquant que le même principe que celui employé par Nexo ou Wirex sera suivi pour les jetons Revolut.

Le Financial Conduct Authority joue d’ailleurs un grand rôle dans le processus de lancement du jeton Revolut. Cette instance de régulation du domaine financier au Royaume-Uni est celui ayant la capacité de valider comme de refuser le projet de lancement de Revolut.

Une Structure Habituée à l’Utilisation et la Gestion de Cryptomonnaie

Revolut n’est pas à ses débuts dans le secteur du digital et de la cryptomonnaie. Les responsables de la structure ont par exemple payé les frais de location de leur entreprise en bitcoin. Aussi, pour le paiement des salaires d’une bonne partie de ses employés, environ 300 personnes à la suite d’un partenariat, l’opération a été financée par des crypto.

La structure Revolut est particulièrement à l’aise avec l’utilisation de la cryptomonnaie qu’il serait dommage qu’elle ne développe pas un jeton qui lui soit personnel.

Toutefois, pour le moment, la société continue de réaliser son chiffre d’affaires avec les 16 millions d’utilisateurs de ses services. Mensuellement, plus de 150 millions de transactions sont enregistrées sur la plateforme Revolut. Sans compter que les utilisateurs ont toujours la possibilité d’acheter, conserver et vendre des crypto-monnaies à l’image de l’etherums, le litecoins, le bitcoin ou encore le bitcoin cash.

Des Règles à Suivre pour Disposer d’un Jeton Revolut

De nombreuses règles sont appliquées aux sociétés de cryptomonnaie. Le statut des banques ne permet pas normalement à celles-ci d’utiliser ou lancer leur propre jeton de cryptomonnaie. La sécurité des clients et des particuliers est en effet mise en jeu, car certains cryptoactifs en pots sont non réglementés.

La Financial Conduct Autority (FCA) et le Trésor mettent en place une réglementation pour s’assurer que la protection des données des utilisateurs est garantie. Il ne devrait pas avoir de problème au lancement d’un jeton propre à Revolut dans la mesure où la structure rassure qu’elle dispose de cryptoactifs en pots réglementés.

Pour finir, Revolut a le choix entre 3 différentes catégories de jetons si la structure se décide à en lancer une. Le jeton d’échange est une solution indépendante, pratique pour les entreprises dans la fintech en général.

Une autre catégorie de jeton, le jeton utilitaire est un genre de jeton de cryptomonnaie reconnu par la FCA et dont les actifs non réglementés peuvent se racheter. L’entreprise qui les rachète peut les échanger contre des produits ou des services. La dernière catégorie de jetons est celle des jetons de sécurité qui relèvent, eux aussi, de la compétence du FCA