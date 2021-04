Le parti politique de Macron ouvre une antenne au Sahara Occidental

Le parti politique du président français Emmanuel Macron, La République en Marche, dit LREM, a annoncé la création d’une antenne au niveau de la région de Dakhla, se situant au Sahara Occidental.

En effet, Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du parti LREM, vice-présidente du groupe d’amitié France-Maroc et Porte-parole du groupe LREM à l’Assemblée nationale et Jaoued Boussakouran, référent LREM Maghreb et Afrique de l’Ouest ont annoncé, ce jeudi 08 avril 2021, la création d’un comité LREM à Dakhla.

Selon cette même députée, le bureau en question sera présidé par un responsable du parti, Claude Fraissinet en l’occurrence, ajoutant que ce dernier assistera à la cérémonie de lancement de la section LREM de Dakhla dès que les conditions sanitaires seront adéquates à cela.

« Nous nous réjouissons particulièrement de la création du comité de LREM à Dakhla » a indiqué un communiqué de LREM, estimant que ce nouveau comité a pour but de consolider la « présence » du parti LREM « auprès des Français de cette zone ».

Un deuxième bureau du parti LREM créé à Agadir

Outre la ville de Dakhla, le parti français compte également installer un second bureau au niveau de la ville marocaine d’Agadir, qui sera présidé par Guy Picard.

A noter que Ces deux antennes sont les premières créées durant l’année civile 2021 par le parti LREM qui, par ailleurs, célèbre son 5ème anniversaire.