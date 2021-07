Le Parti de l’Union pour le Changement et le Progrès (UCP), présidé par Madame Zoubida Assoul, a appelé aujourd’hui, via un communiqué, « toutes les parties qui sont toujours attachées à la défense des libertés et Droits de l’Homme », à s’unir contre la « répression massive ».

C’est dans un communiqué partagé aujourd’hui, et titré « Halte à la répression », que l’UCP, le parti de Me Zoubida Assoul, a appelé la classe politique qui s’oppose à des « atteintes graves aux libertés consacrées », à « s’unir autour d’actions politiques pacifiques ». L’appel de l’UCP intervient suite à l’arrestation du coordinateur du MDS, Fethi Gheras, qui a été mis sous mandat de dépôt hier jeudi.

« Un climat de répression sans précédent »

Dans son communiqué, l’UCP souligne que son bureau exécutif a tenu une réunion cette semaine « alors que le Pays baigne dans un climat de répression sans précédent et d’incertitude après le boycott du scrutin du 12/06/2021 ». Le communiqué précise aussi que ce scrutin « n’a fait que confirmé et aggravé la crise de confiance et la défiance entre les citoyens et le pouvoir en place, chose qu’avait prévu I’UCP ».

En outre, le parti de Me Zoubida Assoul a tenu à préciser que les élections de 12 juin dernier n’ont « permis de dégager ni majorité présidentielle ni parlementaire », alors que cela était « le seul enjeu de ce scrutin » pour le pouvoir. L’UCP n’a pas manqué de souligner que « le pouvoir continue sa politique du tout répressif », vu que « l’escalade des arrestations, des poursuites, incarcérations et condamnation touche toutes les franges de la société et dans toutes les régions du pays ».

Le communiqué de l’UCP a tenu à évoquer le cas du « coordinateur du MDS Fethi Ghares, placé en détention provisoire pour ses positions et opinions politiques« . L’UCP a d’ailleurs « exprimé sa totale solidarité et soutien à Fethi Ghares et tous les militants du MDS ».

C’est pour conclure, que l’UCP a appelé « toutes les parties qui sont toujours attachées à la défense des libertés et Droits de l’Homme dont la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de la presse et le pluralisme politique, de s’unir autour d’actions politiques pacifiques pour défendre toutes ces libertés chèrement acquises par la lutte de plusieurs générations ».