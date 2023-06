Le parc de Ben Aknoun à l’abandon suscite la nostalgie des Algériens (VIDÉO)

Le parc de Ben Aknoun, l’un des emblèmes de la ville d’Alger, est un espace qui a marqué plusieurs générations. Situé dans le quartier de Saïd Hamdine, entre Ben Aknoun et Hydra, le parc a ouvert ses portes en 1982, se dressant comme un oasis de verdure au cœur de la capitale.

Doté d’un zoo et d’un parc d’attractions, le parc de Ben Aknoun offrait une panoplie d’activités aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Il constituait un véritable havre de paix et de divertissement au milieu de la frénésie urbaine. Les enfants se précipitaient vers les manèges, pendant que les parents profitaient d’un moment de détente dans la nature. Les adolescents, quant à eux, trouvaient dans le parc un espace de liberté et de convivialité.

La végétation luxuriante, les arbres bien taillés et les fleurs colorées apportaient une touche d’évasion et de sérénité, faisant du parc de Ben Aknoun un lieu très prisé, notamment au début des années 2000.

Les Algériens émus face à l’abandon du Parc de Ben Aknoun

Malheureusement, ces dernières années, le parc de Ben Aknoun, autrefois vibrant de vie, s’est transformé en un lieu délaissé et presque fantomatique. Une récente vidéo diffusée sur Instagram par un utilisateur dépeint une image lugubre de ce qui était autrefois un lieu de joie et d’émerveillement.

Les manèges, autrefois bondés de rires d’enfants, sont désormais à l’arrêt, victimes d’un abandon prolongé. Les structures colorées de la grande roue et du carrousel sont maintenant rouillées et délabrées, tristes symboles de négligence.

Autrefois glissant avec joie, aujourd’hui le parc est envahi par les mauvaises herbes, témoignant d’un manque cruel d’entretien. Les structures de jeu, autrefois pleines d’enfants curieux et joyeux, sont maintenant vides et silencieuses.

La vidéo a suscité une vague de commentaires nostalgiques et attristés de la part des internautes qui ont connu le parc dans ses jours de gloire. Face à cet état des lieux, de nombreux Algérois expriment leur souhait de voir le parc de Ben Aknoun restauré à sa splendeur d’antan.

L’un d’entre eux, affirme même : « C’est si triste, j’ai grandi ici, j’y ai tellement joué et j’étais le plus heureux du monde. Il y avait tout ce qu’il fallait pour qu’un enfant en sorte épanoui de sa journée. »

Ils appellent à une prise de conscience et à une mobilisation pour la rénovation et la préservation de ce patrimoine vert si cher au cœur des habitants d’Alger. Ainsi, le parc de Ben Aknoun, autrefois un symbole de joie et d’épanouissement, pourrait retrouver son lustre passé, et redevenir un lieu d’émerveillement et de bonheur pour les futures générations.