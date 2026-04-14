Le pape Léon XIV aujourd’hui à Annaba : une étape hautement symbolique de son voyage en Algérie

Après une première journée à Alger placée sous le signe du dialogue interreligieux, le pape Léon XIV est arrivé ce mardi matin à Annaba. Sous une pluie fine, il entame une étape plus personnelle et spirituelle sur les traces de saint Augustin, figure majeure du christianisme à laquelle il est profondément attaché.

L’avion du pape Léon XIV s’est posé il y a environ une heure à l’aéroport Rabah-Bitat d’Annaba. Le souverain pontife a été accueilli par les autorités locales. Ainsi que par l’évêque de Constantine-Hippone et les ministres algériens des Affaires étrangères et de la Culture.

Des enfants en tenue traditionnelle, des fleurs à la main, l’ont accueilli sous une pluie insistante qui s’est invitée pour l’occasion. Des chants et des musiques traditionnels ont également accompagné son arrivée.

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Les journalistes présents sur place attendent désormais le pape pour sa première séquence, la visite du site archéologique d’Hippone, l’antique cité romaine où vécut et enseigna saint Augustin.

À Annaba, les préparatifs avaient débuté il y a une quinzaine de jours. Embellissement de l’aéroport, de la RN 44, du boulevard de l’ALN menant à la basilique. Ainsi que mise en valeur du site archéologique d’Hippone avec clôture, signalisation et installation de télésurveillance.

Le pape Léon XIV à Annaba : une journée sous le signe de Saint-Augustin

Cette deuxième journée revêt une dimension plus intime pour Léon XIV. Ancien prieur général de l’Ordre de Saint-Augustin, il est entré à 22 ans dans cette congrégation. Et n’a jamais caché son attachement au grand penseur chrétien.

Né en 354 à Thagaste (l’actuelle Souk Ahras, à une centaine de kilomètres d’Annaba), saint Augustin est l’un des quatre Pères de l’Église latine. Évêque d’Hippone pendant près de 35 ans, il y a développé une œuvre théologique et philosophique majeure, dont Les Confessions, qui traverse les siècles.

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Léon XIV, élu pape en mai 2025, s’est réclamé dès son premier discours depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome de cette filiation, « un augustinien », a-t-il dit.

Au programme de cette journée à Annaba, visite du site archéologique d’Hippone, rencontre avec les Petites Sœurs des Pauvres à la maison d’accueil des personnes âgées, échange privé avec les membres de l’ordre augustinien, et surtout la messe qui sera célébrée à la basilique Saint-Augustin, point d’orgue spirituel de l’étape.

Retour sur la première journée du pape à Alger : accueil officiel, messages de paix et forte charge symbolique

Plusieurs séquences officielles et symboliques ont rythmé la première journée de la visite du pape Léon XIV à Alger. Reçu avec les honneurs par le président Abdelmadjid Tebboune, il s’est ensuite rendu au Monument des Martyrs. Où il a rendu hommage aux victimes de la guerre d’indépendance. Et appelé à « ne pas ajouter du ressentiment au ressentiment, de génération en génération ».

Il a ensuite visité la Grande Mosquée d’Alger, aux côtés de son recteur, le Cheikh Mohamed El-Mamoune El-Kacemi El-Hassani. « Notre rencontre est la preuve que nous pouvons apprendre à nous respecter mutuellement. À vivre en harmonie et à construire un monde de paix », a-t-il déclaré.

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L’après-midi, le pape s’est recueilli à la basilique Notre-Dame d’Afrique. Où il a évoqué les 19 martyrs d’Algérie, ces prêtres et religieuses assassinés pendant la décennie noire (1992-2002). « La communion entre chrétiens et musulmans se construit », a-t-il lancé.

Désormais à Annaba, ce mardi, c’est sur un registre plus personnel et spirituel que le pape poursuit son message de paix et de réconciliation, dans une région chargée d’histoire et de mémoire.