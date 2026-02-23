Le pape Léon XIV attendu à Alger et Annaba en avril pour une visite officielle

Le pape Léon XIV se rendra en Algérie les 13, 14 et 15 avril prochains, rapporte le média Casbah Tribune. Cette visite historique, qui passera par la capitale et la ville d’Annaba, devrait être confirmée officiellement par le Vatican dans les jours à venir.

Cette visite, dont le programme prévoit des étapes spirituelles clés à Alger et Annaba, s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre l’Algérie et le Saint-Siège.

Le projet a été évoqué lors d’une audience au palais d’El Mouradia entre le chef de l’État et l’ambassadeur Javier Herrera Corona. Ce dernier a d’ailleurs qualifié l’entretien de « très cordial », rappelant que les deux nations cultivent une amitié fondée sur le respect mutuel depuis plus de 50 ans.

La visite du pape Léon XIV en Algérie se précise

Ce projet de voyage apostolique concrétise une intention déjà formulée par le souverain pontife. Le 2 décembre dernier, lors de son vol retour du Liban, Léon XIV avait partagé son souhait de découvrir l’Algérie devant les journalistes. Il avait alors déclaré : « J’espère pouvoir me rendre en Algérie pour visiter les lieux liés à la vie de saint Augustin et poursuivre le dialogue et le rapprochement entre les mondes chrétien et islamique ».

À cette occasion, il avait rendu hommage à l’évêque d’Hippone, le décrivant comme un « fils du pays et homme respecté de tous ».

L’influence de saint Augustin constitue un pilier du pontificat de Léon XIV. En tant que premier pape issu de la tradition augustinienne à l’époque moderne, il avait déjà marqué les esprits lors de son homélie inaugurale sur la place Saint-Pierre en citant à deux reprises le saint de Thagaste.

Pour lui, la communion et l’altruisme, chers à Augustin, sont les fondements mêmes de l’Église. Aujourd’hui, cette figure historique née en 354 sur le sol algérien dépasse le cadre religieux pour devenir un véritable levier diplomatique, agissant comme un pont culturel entre les deux rives de la Méditerranée.

Annaba, escale importante de la visite du pape Léon XIV en Algérie

Ce voyage, qui marquera la toute première venue d’un souverain pontife sur le sol algérien, est programmé une semaine après les célébrations pascales du 5 avril.

Portée par une dynamique diplomatique intense, la figure de saint Augustin sert désormais de pont entre les mondes chrétien et islamique. Une visite de Léon XIV à Annaba, site de l’antique Hippone, viendrait sceller ce rapprochement interreligieux. En se déroulant peu après Pâques, ce voyage historique confirmerait le message de coexistence porté par l’Algérie.

