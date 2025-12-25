Le P-DG d’Algérie Télécom Adel Bentoumi démis de ses fonctions

Adel Bentoumi n’est plus président-directeur général d’Algérie Télécom. En effet, il a été démis de ses fonctions ce jeudi 25 décembre, selon une information rapportée par la télévision nationale. Aucune précision n’a toutefois été fournie quant aux raisons exactes de cette décision.

Nommé à la tête d’Algérie Télécom le 6 février 2022, Adel Bentoumi avait succédé à Khaled Zerat avec pour mission de poursuivre la modernisation de l’opérateur historique et d’améliorer la qualité des services fournis aux usagers. Durant près de quatre années de gestion, son mandat a coïncidé avec une période de transformation accélérée du secteur, marquée notamment par l’extension du réseau de fibre optique, la numérisation progressive des services et la montée en puissance des usages numériques à travers le pays.

C’est dans les jours à venir, voire le début de la nouvelle année 2026, que le ministre de la Poste et de la Télécommunication va procéder à la nomination du nouveau P-DG d’Algérie Télécom qui succèdera à Adel Bentoumi.

Le partenariat stratégique avec beIN Media Group

La direction générale d’Algérie Télécom a tenu, le 10 décembre, une réunion stratégique avec des représentants du groupe beIN Media Group, consacrée au renforcement de leur coopération.

Les discussions ont principalement porté sur le lancement officiel en Algérie du nouveau décodeur de beIN SPORTS, baptisé beIN Stream. Ce dispositif de nouvelle génération sera désormais commercialisé à travers l’ensemble du réseau commercial d’Algérie Télécom. Les deux partenaires ont échangé sur les conditions de distribution, les différentes formules d’abonnement ainsi que les tarifs envisagés, avec pour objectif de proposer une offre compétitive et adaptée au pouvoir d’achat des consommateurs algériens.

Entièrement orienté vers le streaming numérique, le boîtier beIN Stream fonctionne exclusivement via une connexion Internet, notamment en Wi-Fi. Il permet l’accès à l’intégralité des chaînes beIN Sports, aux retransmissions en direct, ainsi qu’à un vaste catalogue de films et de séries, disponibles en arabe, en français et en anglais.

Ce partenariat renforcé devrait offrir aux amateurs de sport une expérience plus fluide et accessible, dans un contexte marqué par la hausse de la demande en contenus sportifs premium. À travers cette initiative, Algérie Télécom confirme son engagement en faveur de solutions technologiques modernes et officielles, tandis que beauIN Media Group réaffirme l’importance stratégique du marché algérien.