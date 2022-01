Le OPPO Reno 6 enfin disponible en Algérie : prix et caractéristique

Ce lancement s’est déroulé officiellement en ligne à travers la page officielle Facebook ainsi que le compte Youtube Algérie de la marque à travers une présentation complète et détaillée du nouveau smartphone OPPO Reno 6 le 13 janvier 2022.

Le Reno6, » L’Expert du Portrait IA « , est équipé de fonctionnalités de pointe, comme la vidéo portrait Bokeh Flare nouvellement introduite pour fournir des effets de Bokeh Flare de qualité cinématographique dans les portraits. La vidéo AI Highlight améliorée, permet aux clients d’enregistrer chaque moment précieux sous forme de vidéos de portrait de qualité professionnelle. Le Reno6 présente également le design OPPO Reno Glow, ainsi que des performances puissantes et son système intelligent ColorOS 11 très pratique.

OPPO Reno6, des fonctionnalités IA de pointe pour une expérience vidéo supérieure en mode portrait

Produire des photos et des vidéos exceptionnelles est l’un des fondements de la série Reno. Utilisée chaque mois par plus de 70 millions d’utilisateurs à travers le monde, cette série a permis de capturer déjà plus de 2 milliards de photos et 200 millions de vidéos. Grâce aux puissantes capacités IA d’OPPO, la nouvelle série Reno6 permettra à chacun d’enregistrer des portraits vidéo comme jamais auparavant et de profiter de fonctionnalités à la pointe de l’industrie pour une expérience de prise de vue largement améliorée.

Le Reno6 est équipé d’une quadruple caméra IA de 64 Mpx à l’arrière et d’une caméra selfie de 44 Mpx.

Grâce à cette puissante base matérielle, le Reno6 dispose d’une série de fonctions de vidéo portrait améliorées par l’IA :

Bokeh Flare Portrait vidéo : produit un effet bokeh de qualité cinématographique en format vidéo. Alimenté par une IA entraînée sur des millions d’images et vidéos de portraits, ce mode effectue un traitement vidéo en temps réel pour capturer des portraits vidéo avec de subtils spots lumineux typiques du bokeh d’arrière-plan et des couleurs rehaussées. Disponible sur les caméras avant et arrière, cet effet lumineux unique peut être appliqué aux vidéos en un seul clic.

AI Highlight vidéo : détecte automatiquement la lumière ambiante et effectue les optimisations nécessaires, de jour comme de nuit. Le mode permet ainsi de réaliser des portraits vidéo plus clairs, plus lumineux, et aux couleurs plus vives, même dans les conditions lumineuses complexes.

Embellissement vidéo : L'embellissement vidéo des portraits vous permet d'appliquer des effets de beauté avec plus de précision, de personnalisation et d'authenticité.

Flash Snapshot : vous permet de prendre des photos plus nettes de sujets en mouvement ou de réaliser des prises de vue rapides avec un taux de réussite de 19,92 % plus élevé que la moyenne. Le Reno6 prend également en charge l'image ultra-claire 108MP, qui permet de capturer des détails et des textures riches grâce à un appareil photo principal à ultra-haute résolution et à un algorithme de super-résolution.

Exprimez-vous avec le design élégant du Reno Glow

Dans la continuité du design emblématique de la série Reno, Reno6 a une apparence élégante et fine qui se décline en deux nouveaux coloris : Aurora et Stellar Black. Ces deux couleurs créent un look vraiment étonnant tout en étant résistantes aux traces de doigts.

Fidèle à ses prédécesseurs, l’OPPO Reno6 conserve son design ultra fin avec une épaisseur de 7,8 mm et un poids d’à peine 173 g.

Écran : une expérience visuelle fluide et confort d’utilisation optimisé

À l’avant, le RENO6 est équipé d’un écran de 6,4 pouces, tout en bénéficiant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une expérience visuelle et tactile d’une fluidité constante. En parallèle, le capteur de luminosité à 360° améliore la précision des réglages automatiques de la luminosité de l’écran, les rendant plus confortables. De plus, ils sont également certifiés Netflix HD/HDR et Amazon Prime Video HD/HDR, pour des contenus de haute qualité.

Des performances redoutables pour un divertissement exceptionnel

Parmi les nombreuses caractéristiques exceptionnelles du Reno6, la charge flash de 50W et la batterie longue durée de 4310mAh sont des atouts indéniables. Reno6 peut être chargé à 100% en 45 minutes, fournissant jusqu’à 3 heures de lecture vidéo avec seulement 5 minutes de charge.

À l’intérieur du Reno6, un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 720G assure des performances très fluides. Le Reno6 est également livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ainsi qu’avec la technologie d’extension de la RAM développée par OPPO. Elle permet d’utiliser une partie du stockage ROM comme mémoire à court terme si l’espace RAM vient à manque. Les 8 Go de RAM d’origine peuvent être complétés avec 2, 3 ou 5 Go de mémoire supplémentaire si nécessaire, ce qui signifie que même avec plusieurs applications en cours d’exécution en même temps, le Reno6 fonctionne toujours sans problème.

Disponibilité sur le marché

OPPO Reno6 est en précommande du 13 au 18 janvier 2022 et sera disponible à la vente sur le marché algérien à partir du 19 janvier au prix de 66.900 dinars. Chaque personne ayant précommandé le nouveau Reno6 repartira avec un cadeau offert par OPPO. Il est disponible dans une finition avec 8 Go de RAM (extensible jusqu’à 13 Go avec RAM Expansion) et 128 Go de mémoire de stockage. Pour plus d’informations, consultez le site officiel OPPO Algérie ou rapprochez-vous d’un des nombreux revendeurs officiels présents à travers le pays.