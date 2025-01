Le nouvel appareil de jardinage d’intérieur de LG dévoile un design raffiné au CES 2025

LG Electronics (LG) a présenté son tout nouvel appareil de jardinage d’intérieur au CES 2025, une innovation qui allie technologie avancée et design élégant. Idéal pour les amateurs de jardinage, qu’ils soient débutants ou citadins en quête de verdure, cet appareil horticole transforme la culture des plantes en une expérience simple et gratifiante.

Ce modèle mince, vertical et épuré, doté d’un « abat-jour » circulaire et d’une base moderne, s’intègre parfaitement dans tous les environnements intérieurs et permet de produire des légumes verts cultivés à la maison. Bien qu’il soit conçu pour les petits espaces urbains, le nouvel appareil innovant de LG propose une surface de culture plus étendue que les modèles précédents, permettant de cultiver une variété de plantes, y compris des espèces plus grandes.

Grâce à son espace de culture modulable et à ses lampes LED réglables en hauteur, l’appareil offre une flexibilité considérable et des conditions idéales pour élever différentes variétés de légumes-feuilles, d’herbes, de fleurs et de fruits.

Parfaitement adapté à un mode de vie actif, cet appareil est équipé d’un grand réservoir d’eau de 5,7 litres, offrant une hydratation prolongée entre les remplissages et permettant des cycles de culture continus.

Un éclairage innovant pour une double fonction

L’appareil distinctif de LG intègre deux types d’éclairage qui répondent à des besoins fonctionnels et esthétiques. L’éclairage dirigé vers le bas, avec cinq niveaux d’intensité, favorise la croissance optimale des plantes pendant la journée.

En parallèle, l’éclairage d’ambiance dirigé vers le haut crée une atmosphère chaleureuse et relaxante le soir. Cette approche hybride met en avant le savoir-faire de LG en matière de solutions polyvalentes, combinant esthétique et praticité.

Ainsi, ce design d’éclairage double élève la valeur et l’utilité du dernier appareil de jardinage de LG, tout en mettant en avant la capacité unique de l’entreprise à développer des solutions « hybrides » polyvalentes qui offrent les avantages de plusieurs produits en un seul.

Avec une capacité de vingt plantes et quatre kits de graines inclus, l’appareil ajuste automatiquement l’eau et les nutriments en fonction des besoins des plantes. Même en cas d’absence prolongée, les utilisateurs peuvent compter sur un soin optimal pendant une semaine entière.

De plus, la compatibilité avec l’application LG ThinQ™ permet de gérer les calendriers de culture, de contrôler l’éclairage et de suivre la croissance des plantes à distance, offrant une expérience entièrement connectée.

Un second modèle au design multifonctionnel

Outre ce modèle « lampe sur pied », LG a aussi dévoilé une version compacte et polyvalente, inspirée de la nature et prenant la forme d’une table d’appoint. Ce modèle esthétique et pratique s’adresse aux utilisateurs souhaitant intégrer un espace vert dans un intérieur moderne et fonctionnel.

« Nos nouveaux appareils de jardinage d’intérieur permettent aux consommateurs de créer leur propre espace vert, de cultiver leurs plantes préférées et d’ajouter une touche de modernité à leur intérieur », a expliqué Lyu Jae-cheol, président de LG Home Appliance Solution Company. « Chez LG, nous nous engageons à proposer des solutions innovantes pour que chacun puisse découvrir la joie du jardinage, quel que soit son lieu de vie », a-t-il encore précisé.

Les visiteurs du CES 2025, qui s’est tenu du 7 au 10 janvier, ont pu découvrir ces nouvelles solutions de jardinage et bien plus encore au stand de LG (#15004, Las Vegas Convention Center).

À propos de LG Electronics Home Appliance Solution Company

LG Home Appliance Solution Company (HS) est un leader mondial des appareils électroménagers et des solutions domestiques basées sur l’intelligence artificielle. En s’appuyant sur des technologies de pointe, la division HS s’engage à améliorer la qualité de vie des consommateurs tout en promouvant la durabilité.

D’ailleurs, l’entreprise développe des solutions d’électroménagers pour la cuisine et l’habitat, soigneusement conçues, et a récemment intégré la division Robotique de LG afin d’incorporer des technologies robotiques avancées dans ses solutions domestiques. Ensemble, ces produits offrent une commodité accrue, des performances exceptionnelles, une efficacité opérationnelle et des solutions favorisant un mode de vie durable. Pour plus d’informations sur LG, consulter le site suivant : www.LGnewsroom.com.