Le nouvel ambassadeur français à Alger souligne la singularité des relations Algérie – France

Dans une vidéo publiée par l’ambassade de France aujourd’hui, le 26 juillet 2023, le nouvel ambassadeur français en Algérie, Stéphane Romatet, met en avant la singularité des relations entre la France et l’Algérie, soulignant leur profondeur et leur diversité à tous les niveaux.

En effet, il exprime sa volonté de renforcer les liens bilatéraux et de construire un avenir de coopération mutuellement bénéfique. Découvrons ensemble les perspectives qu’il envisage pour cette relation franco-algérienne unique.

De plus, Stéphane Romatet, nouvel ambassadeur de France en Algérie, affirme que les relations franco-algériennes sont uniques en leur genre, allant bien au-delà d’une simple relation diplomatique. Ces liens privilégiés se caractérisent par une proximité et une affinité particulières qui n’existent avec aucun autre pays.

Et dans cette optique, l’ambassadeur Romatet invite à faire de cette proximité un atout pour bâtir un avenir solide, en établissant des partenariats durables et en renforçant la coopération entre les deux nations. Cette approche permettra de transformer les défis actuels en opportunités pour l’avenir.

Une mission commune pour le nouvel ambassadeur

En outre, Stéphane Romatet se déclare déterminé à remplir sa mission, en travaillant main dans la main avec l’Algérie pour promouvoir une relation de confiance et de respect mutuel. Son objectif est de construire un avenir prospère, en mettant en place les bases d’une collaboration solide et durable.

L’ambassadeur français exprime également son vif désir de découvrir davantage l’Algérie dans toute sa splendeur. Il souhaite explorer les paysages naturels époustouflants, s’imprégner de la richesse culturelle et explorer les nombreuses potentialités qu’offre le pays.

En vue de renforcer les relations bilatérales, l’ambassadeur Romatet encourage la mise en place de passerelles entre la France et l’Algérie. Ces ponts favoriseront les échanges économiques, culturels et éducatifs, et contribueront à rapprocher davantage les deux peuples. Et ce, plutôt que de s’appesantir sur les tensions passées, l’ambassadeur Romatet privilégie une approche tournée vers l’avenir. Il souhaite mettre en œuvre une diplomatie proactive et constructive, afin de construire ensemble un avenir prometteur et harmonieux.

Pour finir, Stéphane Romatet souligne que l’Algérie offre de multiples opportunités, tant sur le plan économique que culturel. En collaborant étroitement, la France et l’Algérie peuvent exploiter tout leur potentiel et créer des synergies bénéfiques pour les deux pays.

