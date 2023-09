Le nouveau système ETIAS risque d’entraîner des difficultés de voyage en Europe

Le continent se prépare pour lancer, dès l’année prochaine, un nouveau système pour contrôler les voyageurs et renforcer leur sécurité lors des déplacements. Il s’agit bel et bien de l’ETIAS, notamment le European Travel Information and Authorization System.

Ce nouveau document est une autorisation de voyage basé sur un système électronique qui contrôle les voyageurs qui entrent et sortent de l’Europe.

L’ETIAS risque de rendre les déplacements en Europe plus compliqués

Bien que l’ETIAS ne soit encore pas entré en vigueur, les experts et spécialistes du voyage dans le monde commencent déjà à se plaindre de ce nouveau système. Notamment concernant le mode d’emploi de l’ETIAS qui permettra de traiter les demandes des voyageurs quelques minutes après la validation de leurs ETIAS et recevront la réponse via un courriel électronique.

En revanche, les voyageurs dont la demande n’a pas été validée seront reconduits vers les frontières européennes à défaut d’embarquer. Et pourront demander des remboursements pour leurs déplacements.

Par ailleurs, selon des experts cités par le site spécialisé Visa Schengen Info, les agences des voyages et les intermédiaires doivent préparer les passagers à ce nouveau système. Et ce, dans la mesure où le manque de préparation pourra affecter l’industrie du voyage et pourra entrainer l’augmentation des demandes de remboursement. D’un autre côté, les hôtels pourront bien tirer du bénéfice en raison de la non-validation de la demande de ces voyageurs.

Pour rappel, le lancement de ce nouveau système de voyage a été reporté à de nombreuses reprises par les autorités européennes. Et ce, avant de décider, en février dernier, que l’ETIAS entrera en vigueur l’an prochain en 2024. Une annonce qui a été confirmée, par la suite, par la porte-parole de la Commission européenne pour les affaires intérieures, en l’occurrence Anitta Hipper.

