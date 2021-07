Le nouveau ministre de la Justice s’apprête à lancer son premier projet

Nommé le 7 juillet dernier à la tête du ministère de la Justice en remplacement de Zeghmati, Abderrachid Tabi s’apprête à lancer son premier projet en tant que ministre.

Lors de l’ouverture jeudi dernier de la première conférence nationale des élus dans l’instance de notariat, Abderrachid Tabi a affiché son intention d’élaborer un code de déontologie pour la profession de Notaire.

« le temps est venu pour élaborer un code de déontologie pour la profession de notaire, au vu de son rôle essentiel dans la promotion et la protection de la profession, en sus d’être un titre de noblesse et d’honneur et la clé de confiance entre les clients et le notaire, par fidélité du notaire à son serment et par respect du sceau de l’Etat, symbole de la souveraineté », a-t-il déclaré.

« Obéir aux règles de la déontologie »

Dans le même sillage, le nouveau ministre de la justice a insisté sur le respect par les notaires des règles de la déontologie professionnelle.

« Obéir aux règles de la déontologie professionnelle qui garantissent sa crédibilité et de celle de l’acte qu’il établit, eu égard à la responsabilité qui lui est incombe conformément à la Loi et de la confiance dont il a été investi par les Pouvoirs publics et les clients, afin qu’il soit un exemple de sincérité, de probité, d’équité et de respect de l’application de la Loi et de la préservation du secret professionnel », a-t-il dit.

« Les notaires ont la responsabilité, du point de vue juridique, de signaler toute transaction entourée de suspicion de corruption, lors de leur réception de tout acte, et ce, en vue de lutter contre ce phénomène par divers moyens légaux possibles », a ajouté Abderrachid Tabi.