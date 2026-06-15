Le nouveau « bouclier numérique » algérien : ce qui va changer face aux menaces virtuelles

Vos données personnelles et les infrastructures vitales du pays sont-elles à l’abri des hackers ? Face à la multiplication des cyberattaques mondiales, l’Algérie vient de s’armer d’un tout nouveau bouclier numérique. Inauguré ce lundi avec l’expertise technologique de la Corée du Sud, le MPT-CERT n’est pas qu’un simple centre administratif : c’est une forteresse chargée de traquer les intrusions 24h/24.

Ce forum, organisé par le ministère de la Poste et des Télécommunications en présence du ministre du secteur, Sid Ali Zouki, et de l’ambassadeur de la République de Corée en Algérie, Min Kyung-tae, a constitué une plateforme d’échange de premier plan entre les institutions publiques, les opérateurs de télécommunications et les partenaires internationaux. Il s’inscrit en droite ligne avec la stratégie nationale algérienne visant à renforcer la résilience numérique et à sécuriser l’écosystème des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Le MPT-CERT : le nouveau bouclier numérique du secteur

Dans son allocution d’ouverture, le ministre Sid Ali Zouki a insisté sur l’importance cruciale de la cybersécurité pour la souveraineté numérique du pays. Il a rappelé les efforts continus de l’État pour doter l’Algérie d’une infrastructure de surveillance moderne et à la hauteur des menaces géopolitiques contemporaines.

Le ministre a notamment mis en avant le rôle central que jouera le tout nouveau MPT-CERT, qui assurera une surveillance continue grâce à une veille informatique 24h/24 et 7j/7 sur l’ensemble des réseaux du secteur, tout en prenant en charge l’analyse des menaces par la détection précoce des logiciels malveillants et des tentatives d’intrusion, ainsi que la coordination des secours via une cellule de réponse rapide destinée à assister toutes les instances et filiales sectorielles en cas d’attaque.

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Séoul et l’agence KOICA en partenaires stratégiques

Faisant écho à sa récente prise de fonction et aux ambitions de coopération bilatérale, l’ambassadeur sud-coréen, M. Min Kyung-tae, s’est félicité de la qualité exceptionnelle du partenariat entre Alger et Séoul en matière de hautes technologies.

Le diplomate a mis en lumière le précieux soutien technique apporté par l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) au développement des capacités nationales en cyberdéfense. Il a réitéré l’engagement ferme de la Corée du Sud à approfondir cette alliance à travers le transfert de compétences et de technologies de pointe, la mise en place de programmes de formation spécialisés pour les ingénieurs algériens, ainsi que le partage d’expertises pointues sur la gestion des crises numériques d’envergure.

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Cap sur les standards internationaux

Ce forum a permis de dresser un bilan d’étape positif du programme sectoriel de cybersécurité et d’esquisser les chantiers futurs. Le ministre a réaffirmé l’engagement de son département à maintenir cette dynamique agressive de modernisation, en misant sur le développement de la ressource humaine locale et la mise à jour constante des outils de défense matériels, afin de garantir un cyberespace national sécurisé, résilient et parfaitement aligné sur les meilleures normes internationales.

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