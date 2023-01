Le niveau de remplissage barrages de l’est de l’Algérie frôle les 50%

Le directeur de l’Unité d’Inspection et d’Intervention des Barrages de la Région de l’Est, Abdelaziz Boulechfar, a déclaré ce mardi, que le pourcentage de remplissage des 34 barrages de l’Est de l’Algérie est estimé à 48,1%, au 30 janvier 2023.

Dans une déclaration à la radio régionale de Sétif, Boulechfar a déclaré qu’entre le 19 janvier et le 30 janvier 2023, le niveau d’eau dans les barrages de l’est de l’Algérie a augmenté de 110 millions de mètres cubes après la neige et les pluies récentes, de sorte que le barrage de Beni Haroun dans le La wilaya de Mila a été alimentée après les récentes pluies par vingt-cinq millions de mètres cubes d’eau dont la plénitude est de 76 pour cent.

Quant au niveau d’eau du barrage de Bani Zid à Skikda, il a atteint 34 millions de mètres cubes, avec un taux de remplissage estimé à 87 %. Le barrage de Meksa à El Tarf a reçu 20 millions de mètres cubes, atteignant donc un niveau un remplissage estimé à 85 %.

Quant aux barrages de la wilaya de Jijel, représentés par Kissir, Boussiaba et Tabellout, leurs niveaux ont augmenté dans des proportions acceptables, de sorte que le barrage de Kissir a atteint 98 %, le barrage de Boussiaba 95 % et Tabellout 88 %.

Qu’en est-il des barrages de Tébessa, Sétif et Béjaïa ?

Le pourcentage de remplissage du barrage Ouldjet Mellegue dans la wilaya de Tébessa a atteint 82%, tandis que le pourcentage de remplissage des barrages Ain Zada ​​à Bordj Bou Arreridj n’a augmenté que de 11 820 000 mètres cubes, avec un remplissage de 10%.

Le pourcentage du barrage d’El Maouane dans la wilaya de Sétif est rempli à 10 % avec un volume de 13 millions de mètres cubes, et le barrage d’Ighil Amda à Béjaïa, qui alimente le barrage d’El Maouane, est rempli à 11 %, soit l’équivalent de 10 millions de mètres cubes.

Le directeur de la cellule d’inspection et d’intervention des barrages de l’Est, s’attend à une montée du niveau des barrages dans les prochains jours avec la fonte des neiges dans les wilayas de Béjaïa et de Jijel. Soulignant que les vannes de décharge des barrages ne peuvent être ouvertes qu’après avoir atteint 100 % de leur remplissage, et qu’elles sont ouvertes dans des cas particuliers et exceptionnels avec l’autorisation de la Direction générale des barrages.