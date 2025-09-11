Le neveu de Bouteflika et plus de 30 accusés jugés pour une lourde affaire de corruption

Le pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M’hamed a décidé de renvoyer en jugement dans les prochains jours l’affaire dite de « l’empire des panneaux publicitaires« . Cette affaire implique notamment le neveu de l’ancien président de la République Abdelaziz Bouteflika, l’ancien ministre de l’Intérieur Salah Eddine Dahmoune, l’ancien directeur du protocole de la Présidence Mokhtar Reguieg, ainsi que plus de 30 autres accusés, dont des walis délégués et plusieurs maires d’Alger.

Le juge d’instruction de la huitième chambre du pôle économique et financier a terminé l’audition de tous les accusés dans cette affaire. Ces derniers ont été informés de l’expertise judiciaire et y ont répondu par l’intermédiaire de leur défense. Le juge a également entendu tous les témoins et les parties civiles, notamment le représentant de l’agent judiciaire du Trésor public.

Accusations et enquêtes dans l’affaire des panneaux publicitaires

Le principal accusé, c’est le neveu de l’ex-président de la République Abdelaziz Bouteflika. Il est le propriétaire réel de la société spécialisée dans la réalisation et l’installation de panneaux publicitaires. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il fait face à de lourdes accusations. Il s’agit du Bénéfice indu de l’influence d’agents et de fonctionnaires publics, incitation de fonctionnaires à l’abus de pouvoir, blanchiment d’argent et de revenus criminels issus de la corruption ainsi que la constitution de groupe criminel organisé.

Dans le cadre de l’enquête, la cellule de renseignement financier a été sollicitée pour recenser tous les biens immobiliers, mobiliers et comptes en société liés aux accusés et à leurs familles. Des commissions rogatoires nationales et internationales ont été émises pour tracer les revenus criminels transférés à l’étranger.

Des enquêtes fiscales ont été menées sur les activités commerciales des accusés pour vérifier d’éventuelles exonérations fiscales illégales. Des investigations bancaires et financières ont également été conduites pour examiner l’octroi de prêts préférentiels.

🟢 À LIRE AUSSI : Saïd Bouteflika : la Suisse révèle le montant hallucinant de l’un de ses comptes secrets

Dahmoune et Reguieg en détention provisoire

Pour rappel, la chambre d’accusation de la Cour d’Alger a confirmé le 18 mars dernier la décision de placement en détention provisoire de l’ancien ministre de l’Intérieur Salah Eddine Dahmoune. Idem pour l’ancien directeur du protocole, Mokhtar Reguieg.

🟢 À LIRE AUSSI : Il a agressé deux femmes dans leur voiture à Alger : le conducteur du Harbin placé en détention

L’affaire continue de susciter un vif intérêt en Algérie, compte tenu des personnalités impliquées et des accusations de corruption à haut niveau.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire spéculation sur la pomme de terre : lourd réquisitoire contre les accusés