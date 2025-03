Le neveu de Bouteflika engrange des milliards et cause l’emprisonnement d’un ancien ministre

Salah Eddine Dahmoune, qui a occupé le poste de ministre de l’Intérieur algérien en 2019, vient d’être placé en détention provisoire dans une affaire de corruption. L’affaire concerne l’installation illégale de panneaux publicitaires dans la capitale algérienne.

Selon le quotidien « Echourouk », le juge d’instruction du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed a également mis en cause Mokhtar Reguig, ancien directeur de protocole sous la présidence Bouteflika. Les deux hommes sont accusés d’être intervenus auprès du wali-délégué de Dar El Beida en faveur d’une agence publicitaire appartenant au neveu de l’ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre la corruption en Algérie. Plusieurs anciens responsables d’APC (Assemblée Populaire Communale) ont également été placés sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette même affaire. À noter que Mokhtar Reguig était déjà en détention pour une autre affaire au moment de ces nouvelles accusations.

Cette nouvelle arrestation illustre la continuité des poursuites judiciaires contre les anciens hauts responsables de l’ère Bouteflika, dans le cadre de la campagne anti-corruption menée par les autorités algériennes.

Le neveu de Bouteflika a engrangé des milliards

Selon la même source, le neveu de l’ancien président de la République, actuellement en fuite, a amassé des milliards de dinars grâce à plusieurs contrats. Sa société détenait l’exclusivité de la gestion et de la commercialisation de tous les panneaux publicitaires dans plusieurs wilayas du pays, particulièrement à Alger, pendant 17 ans depuis 2006.

Malgré des dettes de plusieurs milliards envers diverses municipalités d’Alger et le non-paiement des redevances à la wilaya d’Alger, ainsi qu’une évasion fiscale manifeste, cette entreprise a continué à monopoliser la publicité sur les voies publiques, y compris les autoroutes.

L’enquête en cours menée par le pôle pénal, économique et financier de Sidi M’hamed sur cette affaire de « business » publicitaire devrait impliquer de nombreux responsables municipaux, notamment des secrétaires généraux et des membres des assemblées populaires communales de la capitale. Les 22 et 23 août 2023, le juge d’instruction a placé plusieurs anciens et actuels maires d’Alger sous contrôle judiciaire.

Il s’agit des anciens P/APC d’El-Biar « K.Kh », de Chéraga « M.A », de Sidi M’hamed « B.A », de Bélouizdad « F.N », de Bab Ezzouar « D.A » et enfin d’El-Madania « H.H ».

Les chefs d’accusations retenus contre eux sont : Octroi d’avantages indus, corruption, attribution de marchés de gré à gré, conclusion de contrats en violation de la législation, abus d’influence d’agents administratifs, participation au détournement de fonds publics.