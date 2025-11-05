Le « nano-urée » s’invite dans le partenariat : ce que cette révolution indienne peut apporter à l’Algérie

L’Algérie et l’Inde veulent donner un nouveau souffle à leur coopération économique. Ce mardi à Alger, la secrétaire d’État auprès du ministre des Hydrocarbures et des Mines, chargée des Mines, Karima Bakir Tafer, a reçu l’ambassadrice de l’Inde en Algérie, Swati Vijay Kulkarni. Au cœur des discussions, le développement de partenariats concrets dans le secteur minier, un domaine que les deux pays considèrent stratégique pour l’avenir.

Ce tête-à-tête, tenu au siège du ministère, s’inscrit dans la dynamique de diversification des partenariats économiques initiée par l’Algérie. Les échanges ont notamment porté sur l’exploitation du phosphate et du potassium, mais aussi sur les technologies modernes de transformation des engrais, à l’image de la « nano urée », innovation indienne pionnière dans le domaine de l’agriculture durable.

Une coopération tournée vers la valeur ajoutée et la durabilité

Les discussions ont permis de dresser un état des lieux du partenariat algéro-indien dans le domaine minier. Tout en explorant de nouvelles pistes de collaboration. Les deux parties ont convenu de renforcer les projets conjoints dans plusieurs segments clés :

L’exploration et l’extraction minière

La transformation et la valorisation des ressources locales

La formation technique et le transfert de savoir-faire

Karima Bakir Tafer a souligné la volonté de l’Algérie de diversifier ses partenariats et de stimuler les branches à haute valeur ajoutée. Notamment dans le fer et les métaux destinés à l’industrie nationale. Selon elle, ces projets s’inscrivent dans la stratégie nationale de développement des ressources minières et de renforcement du tissu industriel local.

De son côté, l’ambassadrice indienne a exprimé l’intérêt croissant des entreprises de son pays pour le marché algérien. Mettant en avant les nouvelles lois sur les hydrocarbures, les mines et l’investissement, jugées plus attractives et favorables à l’investissement étranger.

Vers des projets concrets et des échanges renforcés

La rencontre s’est conclue sur un engagement clair : poursuivre la concertation bilatérale et intensifier les échanges techniques. Les deux responsables ont convenu de multiplier les visites et les réunions de travail afin de préparer le terrain à la réalisation de projets concrets dans un futur proche.

Ce rapprochement s’inscrit dans une logique gagnant-gagnant. L’Algérie y voit une opportunité pour moderniser son secteur minier. Tandis que l’Inde y trouve un partenaire stratégique en Afrique du Nord, riche en ressources et en potentiel de développement.