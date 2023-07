Le mystère des OVNIS observés dans le ciel algérien élucidé

Ces derniers jours, une série de corps lumineux a traversé le ciel de l’Algérie, laissant nombre d’habitants perplexes. Ces « lumières » se déplaçaient en ligne droite et de façon coordonnée, attisdant la curiosité des amateurs de théories extra-terrestres. Beaucoup de gens ont capturé la scène en photos et vidéos qu’ils ont partagées sur les réseaux sociaux par la suite pour en savoir plus sur le sujet.

Objets lumineux non identifiés dans le ciel algérien : le mystère percé à jour

Ce n’est pas la première fois que des points lumineux traversent le ciel algérien. Et leur origine est belle et bien humaine. Il s’agit en réalité d’un groupe de satellites appelé « Starlink » dont la trajectoire se trouve juste au-dessus de l’Algérie. Ces satellites ont été développés pour fournir l’accès à Internet sur terre.

À LIRE AUSSI : La Russie invite l’Algérie à la création d’une unité spatiale algérienne

La société « SpaceX », détenue par le milliardaire Elon Musk, a lancé en 2018 un groupe de satellites en orbite terrestre basse, à une hauteur d’environ 1100 à 1300 km au-dessus de la surface de la Terre.

Un réseau de « lumières spatiales » qui devrait s’intensifier d’ici à 2025

En l’espace de 4 années, (soit de 2019 à février 2023), « SpaceX » a lancé environ 3 200 satellites en orbite autour de la Terre, fournissant ainsi Internet à environ un million de clients à travers le monde.

À LIRE AUSSI : Vue de l’espace, la belle Alger captive l’astronaute émirati Sultan Al Neyadi (PHOTOS)

Le nombre de ces satellites est susceptible d’atteindre 12 000 en 2025. À terme, le réseau de satellites en orbite autour de la planète bleue devrait atteindre les 42 000, travaillant tous pour fournir Internet sur terre.

« SpaceX » a mis en place un site web montrant la carte des déplacements des satellites « Starlink » et les pays où le service Internet est disponible.