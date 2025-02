Le mystère de « l’éléphant blanc » de Annaba… Un projet à 700 milliards pour zéro résultat

Lors de la session ordinaire de l’Assemblée Populaire de Wilaya (APW), le wali de Annaba, Abdelkader Djellaoui, a donné son feu vert pour l’ouverture d’une enquête administrative et sécuritaire afin de déterminer les raisons derrière l’échec de la nouvelle gare maritime.

Cette décision fait suite à la réduction drastique des programmes de liaisons maritimes entre les ports européens et le port de Annaba, une situation qui a suscité l’indignation des élus locaux et des membres de la société civile.

Cette situation a entraîné un désintérêt quasi total de la part de la communauté algérienne résidant à l’étranger, qui préfère désormais transiter par d’autres ports, comme ceux de Skikda et Béjaïa, pour des raisons encore floues.

Malgré les investissements colossaux dépassant les 700 milliards de centimes, la gare maritime de Annaba n’a pas réussi à atteindre les objectifs escomptés en matière de modernisation et de développement du transport maritime.

La gare, qui devait être un fleuron du transport maritime algérien après les ports d’Alger et d’Oran, reste sous-utilisée. Les autorités locales ont décidé de lancer une enquête approfondie après la présentation d’un rapport accablant par la commission de l’aménagement du territoire et des transports de l’APW.

La gare maritime de Annaba : Un investissement de 700 milliards de centimes sans résultats concluants

Ce rapport a révélé des statistiques alarmantes sur l’activité de la station, notamment le faible nombre de passagers et de véhicules enregistrés.

En 2024, seulement quatre traversées ont été programmées entre Marseille et Annaba, avec un total de 221 passagers et 148 véhicules. Le cas le plus frappant est celui du 3 septembre 2024, où seulement cinq passagers et deux véhicules ont embarqué sur le navire Tassili 2, dont la capacité est pourtant de 900 passagers et 300 véhicules.

En revanche, le retour vers la France a enregistré 2 551 passagers et 1 036 véhicules, ce qui soulève de sérieuses questions sur les dysfonctionnements du système.

🟢 À LIRE AUSSI : Une clinique spécialisée dans les avortements clandestins découverte à Annaba

Les élus locaux ont exprimé leur consternation face à cette situation. Ils estiment qu’il est inconcevable que la Société Nationale de Transport Maritime (SNTM) engage des dépenses colossales pour des traversées qui ne génèrent presque aucun revenu. Les coûts liés au carburant, aux assurances, aux frais portuaires et aux salaires du personnel rendent cette situation encore plus insoutenable.

Annaba : la gare maritime, un an après son inauguration, toujours à l’arrêt

Certains élus ont même évoqué la possibilité de l’existence de réseaux organisés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, qui chercheraient à détourner les liaisons maritimes vers d’autres ports pour faciliter des activités illicites.

Ces réseaux propageraient des informations erronées sur les contrôles stricts à Annaba, dissuadant ainsi les passagers de transiter par ce port.

Face à ce scandale retentissant, plusieurs élus ont demandé l’intervention du Premier ministre pour la mise en place d’une commission d’enquête de haut niveau. Cette commission aurait pour mission de déterminer les responsables de cet échec et de proposer des solutions pour relancer l’activité de la station maritime.

Malgré les efforts des autorités pour résoudre les problèmes, notamment en matière de gestion douanière et portuaire, les résultats restent insuffisants.

Par ailleurs, le wali de Annaba a sollicité l’intervention des plus hautes autorités pour clarifier la situation de la station maritime et du centre commercial adjacent, qui n’est toujours pas opérationnel malgré les instructions répétées des ministres des Transports lors de leurs visites sur place.

🟢 À LIRE AUSSI : 3 femmes arrêtées à Annaba pour production de contenu pour adultes

Inaugurée officiellement le 5 juillet 2023 après six ans de retard, la station maritime de Annaba reste un projet inachevé. Malgré ses équipements modernes et ses infrastructures de pointe, elle peine à attirer les passagers et les investisseurs.

Les retards dans l’attribution des espaces commerciaux et les problèmes de gestion ont transformé ce projet ambitieux en un « éléphant blanc », coûteux et inefficace.