Humza Yousaf, musulman élu premier ministre de l’Écosse

L’indépendantiste Humza Yousaf élu premier ministre par le Parlement local, Jusqu’alors ministre de la Santé, il devient le premier musulman à diriger une des nations constitutives du Royaume-Uni.

Le tout nouveau leader des indépendantistes écossais Humza Yousaf a été formellement élu ce mardi 28 mars 2023, premier ministre de l’Écosse par le Parlement local, après avoir promis la veille qu’il poursuivrait le combat pour l’indépendance.

Âgé de 37 ans, Humza Yousaf a été élu lundi à la tête du parti indépendantiste écossais (SNP) majoritaire, à l’issue d’un scrutin interne déclenché par la démission surprise de Nicola Sturgeon le mois dernier après huit ans en poste. Cette dernière a adressé ce mardi matin sa lettre de démission à Charles III, dans laquelle elle rappelle son « plaisir » d’avoir servi le roi, la reine Elizabeth II avant lui, et le peuple écossais.

Il a d’ores et déjà nommé sa vice-première ministre : Shona Robison, une figure connue du gouvernement Sturgeon. Humza Yousaf soutient aussi la loi controversée facilitant le changement de genre, qui a été bloquée par Londres et qui a mis en difficulté sa prédécesseure. Mais l’élection, que Humza Yousaf n’a pas remportée avec une importante avance sur sa rivale plus conservatrice, a montré « à quel point les changements sont nécessaires », estime The Guardian.

Delighted to appoint my Cabinet & Ministerial team, we will work to deliver a radical, ambitious & progressive policy agenda for the people of Scotland.

First time Cabinet has more women than men.

We promise to work in the interests of all of Scotland.https://t.co/6VzGuuBuyn pic.twitter.com/hMnEMFwq20

