Le MSP réagit au discours de Tebboune 

Le bureau exécutif national du Mouvement pour la société et la paix (MSP) a réagi ce vendredi, 19 février, au discours du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adressé à la nation hier soir.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le Mouvement pour la société et la paix (MSP) a fait savoir que son bureau exécutif national s’est réuni exceptionnellement, ce 19 février, concernant la position du contenu du discours prononcé hier par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Le communiqué stipule que le bureau exécutif national du MSP valorise le contenu du discours du Président, notamment son engagement à aller vers des élections desquelles émanera de nouvelles institutions légitimes et crédibles, mais aussi son engament strict à ce que ces institutions traduisent la volonté populaire.

Le parti d’Abderrazak Makri a également salué la grâce présidentielle décrétée par le Chef de l’État au profit des détenus ainsi que son engagement à ce que la création de partis et d’associations ne nécessite plus des complications administratives.

Enfin, le bureau exécutif national du MSP est revenu sur l’engagement du Président Tebboune concernant les causes internationales justes, particulièrement l’accent qu’il a mis sur le caractère sacré de la cause palestinienne et le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.

L’essentiel à retenir du discours de Tebboune

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est adressé à la nation ce jeudi, 18 février, et a annoncé plusieurs décisions importantes, notamment :

La dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale : Le Président Tebboune a annoncé, lors de son discours, la dissolution de l’APN avec l’organisation d’élections législatives anticipées dans les prochains mois afin « d’ouvrir les portes (du parlement) aux jeunes algériens ».

La grâce présidentielle : A l’occasion du deuxième anniversaire du « Hirak Béni », le Président Tebboune a décidé d’accorder « la grâce présidentielle à une trentaine de détenus dont le jugement a été déjà rendu par la justice ainsi qu’à d’autres pour lesquelles aucun verdict n’a été rendu ».

Un remaniement ministériel : Lors de son allocution, le Chef de l’État a également fait savoir qu’il allait procéder à un remaniement ministériel dans les prochaines 48 heures. Ce dernier affectera plusieurs Ministres, dont le rendement n’a pas été satisfaisant.