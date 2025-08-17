Le MS SH Diana jette l’ancre à Alger : des touristes étrangers en escale dans la capitale

Dans la matinée de ce dimanche 17 août, le bateau de croisière MS SH Diana est arrivé au quai numéro 10 du port d’Alger. À son bord se trouvaient 89 touristes de diverses nationalités, qui ont embarqué depuis l’Espagne.

Le SH Diana est un navire de croisière et d’expédition qui mesure 125 mètres de long. Son important nombre de cabines qui s’élève à 96 couchettes, lui permet d’accueillir jusqu’à 192 passagers, servis par 120 membres d’équipages, sans compter une équipe de 12 personnes dédiées aux expéditions et des conférenciers.

🟢 À LIRE AUSSI : Vol Oran – Toulouse : un pilote d’Air Algérie se trompe d’aéroport à l’atterrissage

Un navire de croisière fait escale au port d’Alger

Selon un communiqué de l’entreprise portuaire d’Alger, le dimanche 17 août 2025, le navire de croisière MS SH Diana a accosté au port d’Alger. Le bateau qui transporterait 89 touristes de différentes nationalités en provenance d’Espagne a été accueilli par l’entreprise portuaire d’Alger qui a mis en place tous les moyens logistiques pour assurer un passage confortable aux voyageurs.

Dans le cadre de leur visite, les touristes ont eu l’occasion de découvrir la wilaya d’Alger, mais aussi la ville archéologique de Tipaza, pour découvrir la richesse de l’un des sites historiques les plus importants sur le territoire national.

Par ailleurs, le navire poursuivra son voyage vers les ports de Béjaïa et d’Annaba. Rappelons, ce n’est pas la première fois que le MS SH Diana jette l’ancre en Algérie. En effet, en avril 2024, le bateau a transporté 144 voyageurs leur permettant de découvrir les trésors naturels et culturels du pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie annonce une nouvelle promotion sur ses vols internationaux : voici qui est concerné

Algérie Ferries : nouveaux horaires d’enregistrement pour les traversées vers la France

Algérie Ferries annonce un programme ambitieux pour l’été 2025, avec 600 traversées programmées dont 200 entre la France et l’Algérie. La compagnie maritime nationale adapte ses services pour répondre aux besoins de la diaspora algérienne, en proposant des liaisons depuis Marseille et Sète vers plusieurs villes algériennes : Alger, Oran, Béjaïa, Skikda et Annaba.

Pour la traversée Oran-Marseille du 18 août 2025, de nouveaux horaires d’enregistrement sont instaurés, fixés entre 04 h 00 et 07 h 00 du matin. Cette modification vise à optimiser la gestion des flux de passagers et garantir les départs à l’heure prévue.

Plusieurs mesures d’amélioration ont été mises en place, notamment :

L’affrètement du navire « El Venizelos » pour renforcer la flotte ;

Des restrictions sur certains véhicules (fourgons et utilitaires) pour fluidifier les contrôles ;

Des offres promotionnelles pour les réservations anticipées ;

La compagnie insiste sur l’importance du respect des horaires et de la préparation des documents nécessaires.

Les voyageurs peuvent contacter le service client pour toute assistance aux numéros dédiés.

🟢 À LIRE AUSSI : Oran – Marseille : Algérie Ferries annonce un changement des horaires d’enregistrement