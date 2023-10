L’indignation et la colère face à l’agression sauvage en cours en Cisjordanie et plus particulièrement dans la bande de Gaza sont à leur paroxysme. Le groupe parlementaire du parti El Bina au sein de l’Assemblée Populaire Nationale (APN) adresse un message fort aux ambassades des États membres permanents du Conseil de Sécurité, à l’ambassadeur de l’Union européenne en Algérie, au représentant des Nations Unies, à l’ambassadeur du Vatican, à l’ambassadeur d’Allemagne, et à l’ambassadeur d’Italie.

En effet, le communiqué du parti de Bengrina exprime une profonde inquiétude face à l’agression brutale et criminelle qui sévit dans la bande de Gaza, une région déjà soumise à un blocus étouffant. Il est important de noter que Gaza est l’un des endroits les plus densément peuplés de la planète, où les victimes les plus vulnérables sont les femmes et les enfants.

L’occupation israélienne a réduit entières à des décombres, et les ordres militaires israéliens ont forcé plus de 2 millions de Palestiniens à quitter leurs foyers dans le nord de Gaza, une tentative flagrante d’évacuation de civils, en violation flagrante de la Convention de Genève de 1949 et du Statut de Rome fondamental de la Cour pénale internationale établi en juillet 1998. Cette conduite ne respecte pas la légitimité internationale, les résolutions des Nations Unies et du Conseil de Sécurité, et elle bafoue le droit international humanitaire en temps de guerre.

Il est essentiel de rappeler les dispositions de la Convention de Genève relatives à la protection des civils en temps de guerre, ainsi que la Charte des Nations Unies et en particulier le droit de toute personne à retourner dans son pays. Au sein du groupe parlementaire du Mouvement de la Construction Nationale à l’Assemblée Populaire Nationale, nous condamnons vivement l’agression barbare d’Israël contre la Palestine et la bande de Gaza.

Appel à l’arrêt des massacres à Gaza

Le parti El Bina appelle instamment à mettre fin aux massacres perpétrés contre le peuple palestinien et à la bande de Gaza, qui est isolée et en proie à la détresse depuis 17 ans. Nous exhortons également la communauté internationale à intervenir immédiatement pour mettre un terme à ces crimes contre l’humanité, à cesser les expulsions précipitées des habitants de la bande de Gaza, à ouvrir les passages frontaliers et à faciliter le passage des convois d’aide humanitaire, y compris des médicaments et de la nourriture.

Il est temps de mettre en œuvre les résolutions de légitimité internationale et du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour protéger le peuple palestinien contre les agressions répétées de l’occupation israélienne. Enfin, notre mouvement appelle à la mobilisation de la conscience humaine et de toutes les âmes libres du monde pour soutenir le peuple palestinien et mettre fin à cette tragédie qui sévit en particulier dans la bande de Gaza.

L’agression continue en Cisjordanie, et en particulier dans la bande de Gaza, est un cri d’alarme pour la paix. La communauté internationale ne peut pas rester silencieuse devant ces actes de violence délibérée contre des civils innocents. Il est impératif que les acteurs internationaux prennent des mesures immédiates pour mettre fin à cette situation intolérable et pour garantir la protection du peuple palestinien.

La souffrance du peuple palestinien

La souffrance du peuple palestinien est incommensurable. Les Palestiniens vivent depuis des décennies dans un climat de violence et d’insécurité constantes. Il est de notre devoir moral en tant que membres de la communauté internationale de mettre un terme à cette souffrance et de chercher des solutions pacifiques et durables pour le conflit israélo-palestinien.

L’heure est venue pour l’action. Il est temps que la communauté internationale prenne ses responsabilités et agisse pour mettre fin à cette agression sauvage en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Il est temps de mettre en œuvre les résolutions du droit international et de faire respecter la justice et la dignité pour le peuple palestinien.

Pour conclure, le parti de Bengrina exhorte les gouvernements du monde entier à soutenir la paix et la justice en Palestine. Il est de notre responsabilité collective de faire pression sur les acteurs internationaux pour qu’ils prennent des mesures immédiates en vue de mettre fin à cette agression brutale et de garantir la sécurité et la dignité du peuple palestinien.