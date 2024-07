Le Mouloudia va-t-il résilier deux joueurs à 20 milliards de salaires ?

En plus de Youcef Belaïli, un autre international du MC Alger est sur le départ. Djamel Benlamri, puisque c’est de lui qu’il s’agit, ne devrait pas aller jusqu’au terme de son contrat. Le Doyen des clubs algériens devrait se débarrasser de deux gros salaires.

Et si Youcef Belaïli quittait le Mouloudia cet été ? Une éventualité qui n’est pas à écarter. En plus de l’information révélée par le journal arabophone « El-Khabar » il y a quelques jours, le média qatari « Winwin » évoque à son tour un éventuel départ du joueur.

Le moins que l’on puisse dire, est que le média en question a fait de graves révélations à propos de l’Oranais. Selon des informations en interne, ce dernier a divisé le groupe mouloudéen à cause de son comportement. Pis encore, le courant entre lui et l’entraineur Patrice Beaumelle ne passe plus.

La goutte qui a fait déborder le vase, et selon la même source, est que Belaïli a voulu « imposer son frère », qui évolue dans la catégorie réserve du MCA, dans la liste des joueurs retenus pour la finale de la Coupe d’Algérie. Mais le coach Beaumelle a refusé fermement. Une affaire qui a créé un certain malaise dans le vestiaire, la veille d’un important rendez-vous, indique la même source.

Benlamri sur le départ ?

Et pourtant l’un des grands artisans de la consécration du Mouloudia du championnat algérien, Youcef Belaïli est, visiblement, devenu indésirable. Son départ se précise de jour à l’autre. Aux dernières nouvelles, il est annoncé de retour à l’ES Tunis.

Mais un autre international algérien pourrait connaitre le même sort. Djamel Benlamri, puisque c’est de lui qu’il s’agit, figure sur la liste des libérés, révèlent plusieurs médias algériens.

Auteur d’une saison loin des attentes, le défenseur de 34 ans est accusé de « syndicaliste » et de « perturbateur » dans le vestiaire. Autrement dit, le joueur est accusé d’actionner des lock-out en interne pour notamment faire pression sur la direction pour leur dû à la moindre prime de match non versée dans les délais.

En attendant que le départ de Belaïli et Benlamri soit acté, le Mouloudia d’Alger devrait se séparer de deux joueurs à 20 milliards de salaires pour la suite de leur contrat, qui prendra fin l’année prochaine. Alors que Belaïli devrait bénéficier d’une importante revalorisation salariale, passant de 700 millions à 1 milliard de centimes par mois, après avoir remporté le titre du championnat, Benlmari perçoit un salaire mensuel qui avoisine les 450 millions centimes.