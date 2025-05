Le Mouloudia d’Alger s’offre 2 grands sponsors en quelques jours

Bien que le propriétaire soit la solide société étatique et continental, Sonatrach, le Mouloudia d’Algérie s’active pour diversifier ses ressources financières. En quelques jours, le Doyen s’offre deux grands sponsors. Un bon exemple à suivre en matière de marketing pour les autres clubs de Ligue 1.

Leader du championnat et champion d’Algérie en titre, le MCA poursuit sa stratégie de diversification des revenus. Après avoir renouvelé son contrat avec l’entreprise chinoise Hisense pour 50 millions de DA fin décembre, le club vient de conclure un nouveau partenariat avec Infinix Mobile, une société chinoise de smartphones basée à Hong Kong.

Dimanche dernier, le président Mohamed Hakim Hadj-Redjem a officialisé cet accord dont le montant n’a pas été dévoilé. Infinix Mobile, fondée en 2013, est un acteur majeur du marché des smartphones disposant de centres de R&D à Paris et Shanghai, ainsi que d’une usine de production en Chine.

Cette nouvelle alliance témoigne du dynamisme de la direction du MCA dans sa recherche de ressources financières. En l’espace d’un mois, le club a ainsi sécurisé deux partenariats majeurs avec des entreprises technologiques chinoises : Hisense (électroménager et électronique) et maintenant Infinix Mobile (smartphones), renforçant considérablement sa position financière.

Le MC Alger et Ooredoo prolongent leur partenariat historique

Mieux, le MC Alger a renouvelé, aujourd’hui mercredi le 7 mai, son partenariat avec l’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo.

La cérémonie de signature, qui symbolise la continuité d’une collaboration fructueuse, s’est tenue en présence de figures clés des deux entités. Roni Tohme, directeur général d’Ooredoo, et Hakim Hadj Redjem, président du conseil d’administration du MCA, ont officialisé cet accord de sponsoring qui renforce les liens entre l’opérateur téléphonique et le club historique algérois.

L’événement a été particulièrement marquant grâce à la présence de nombreuses légendes du club, soulignant l’importance historique de ce partenariat pour le doyen des clubs algériens. Cette signature témoigne de la volonté commune des deux parties de maintenir une relation durable, bénéfique tant pour le développement du football algérien que pour l’ancrage local d’Ooredoo.

Ce renouvellement de partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large de soutien au sport national et confirme la position du MCA comme acteur majeur du football algérien, capable d’attirer et de maintenir des partenariats prestigieux avec des entreprises de premier plan.

Ainsi, le Mouloudia s’offre deux grands sponsors en l’espace de quelques jours. Bien qu’il ait derrière lui la solide société étatique et continental, Sonatrach, le MCA s’active toujours pour diversifier ses ressources financières, donnant ainsi un bon exemple aux autres clubs de Ligue en matière de marketing.