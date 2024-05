Le moral des chefs d’entreprise algériens au beau fixe, selon l’étude «Global CEO Survey»

Le moral des chefs d’entreprise algériens est au beau fixe après les difficultés des dernières années. La pandémie et l’instabilité institutionnelle ont laissé place à une confiance retrouvée. Une enquête récente, menée par PwC pour la première fois en Algérie, révèle cette tendance. L’étude “Global CEO Survey” met en lumière l’optimisme des dirigeants algériens pour l’avenir économique du pays.

Les résultats de l’enquête, présentés à Alger lors d’une cérémonie officielle, montrent que 90% des chefs d’entreprise interrogés sont optimistes quant aux perspectives économiques des douze prochains mois. En outre, 87% des dirigeants se disent confiants dans la capacité de leurs entreprises à croître dans les trois prochaines années. Cette enquête a bénéficié de la présence de ministres et de dirigeants d’organisations patronales, dont le Conseil du Renouveau Économique Algérien (Crea).

Cependant, les chefs d’entreprise expriment aussi des préoccupations. Environ 68% s’inquiètent de l’impact de l’inflation sur l’activité économique, notamment la consommation et les ventes. De plus, 51% redoutent les risques liés à la cybersécurité, dans un monde de plus en plus digital et tourné vers l’intelligence artificielle. Pour s’adapter, 55% des dirigeants envisagent d’investir dans la modernisation de leurs entreprises et de remodeler leur modèle économique pour la prochaine décennie.

Investissements dans la modernisation et la technologie

Les chefs d’entreprise algériens reconnaissent l’importance des évolutions technologiques et des nouveaux partenariats stratégiques. L’étude souligne que ces dirigeants investissent dans la modernisation des structures de leurs entreprises pour rester compétitifs. Ils se concentrent sur le développement de nouveaux produits et services, l’adoption de technologies innovantes et la formation de partenariats stratégiques.

Les préoccupations environnementales jouent également un rôle crucial. Les chefs d’entreprise algériens s’engagent activement dans la lutte contre le changement climatique. Selon l’enquête, 56% des dirigeants ont initié des actions pour améliorer l’efficacité énergétique de leurs entreprises. De plus, 47% prévoient d’investir dans des produits respectueux des normes environnementales. Cette transformation montre un engagement clair envers un avenir plus durable.

Environnement des affaires amélioré

La confiance des chefs d’entreprise algériens semble aussi nourrie par l’amélioration de l’environnement des affaires. Les efforts de débureaucratisation et d’amélioration de l’accès au financement ont contribué à cette tendance positive. Une baisse des taux d’intérêt et un discours politique rassurant pour les opérateurs économiques ont également joué un rôle important.

Kamel Moula, président du Crea, a exprimé son optimisme lors de la présentation de l’étude. Il a souligné que plus de 7000 entreprises se sont inscrites auprès de l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement (AAPI). Cela indique un retour de la confiance et un engouement renouvelé pour l’investissement en Algérie. Ces efforts pour faciliter l’acte d’investir sont essentiels pour attirer les investisseurs nationaux et étrangers.

L’enquête “CEO Survey” explore les opinions des managers sur divers sujets liés à la croissance économique, la confiance et la transformation des entreprises. Les chefs d’entreprise algériens, malgré les défis, montrent une volonté d’adapter leurs stratégies et de relever les nouveaux défis. Leurs investissements dans la modernisation et l’innovation témoignent de leur engagement à bâtir une économie plus résiliente et prospère.