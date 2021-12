Le Mondial des Clubs derrière les tentatives du report de la CAN ?

La Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, est au cœur d’une grande polémique, et ne cesse de susciter l’inquiétude de la FIFA, mais aussi des différents clubs européens, qui sont totalement pour un report, voire une annulation de ce tournoi africain.

Après la diffusion de plusieurs rumeurs quant à la possibilité de l’annuler à cause de la non-disponibilité du Cameroun afin d’accueillir cette compétition, un autre problème qui menace la CAN est également intervenu. Il s’agit en effet, du nouveau variant Omicron, du Coronavirus qui a ravagé le monde entier. Les clubs européens se disent inquiets et refusent de libérer leurs joueurs africains pour la prochaine CAN, prétextant la situation sanitaire alarmante.

Ce n’est pas tout ! Il y a également un autre souci qui fait surface : la Coupe du Monde des Clubs risque de faire un télescopage avec la Coupe d’Afrique. En fait, c’est un mondial organisé par la FIFA aux clubs champions continentaux des six confédérations continentales de football qui disputent le tournoi en compagnie du champion du pays organisateur.

Vers un télescopage entre les deux tournois ?

Ledit mondial doit avoir lieu du 3 au 12 février 2022 aux Émirats arabes unis, tandis que la CAN est prévue du 9 janvier au 6 février. Une situation qui préoccupe énormément la FIFA, qui craint que certains joueurs, retenus par la CAN, ne soient pas disponibles pour disputer le Mondial des Clubs.

Toutefois, le président de la Fédération camerounaise du football, Samuel Eto’o, n’a pas hésité à exprimer son mécontentement face à cet effet, considérant cela comme un grand manque de respect au continent africain, ainsi qu’à ses sélections.

Par ailleurs, il convient d’indiquer que Chelsea (Premier League et vainqueur de la C1 2021), Palmeiras (Brésil), Monterrey (Mexique), Al-Ahly (Egypte), Al Hilal (Arabie Saoudite), Al Jazira (Emirats arabes unis) et Auckland (Nouvelle-Zélande) participeront à la compétition mondiale.