Le ministre Saâdaoui rassure sur les sujets du BAC 2025 en Algérie

Les sujets du baccalauréat 2025 étaient « accessibles et conformes au programme scolaire », a affirmé jeudi le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Sghir Saâdaoui, lors de la cérémonie d’accueil des enseignants et des inspecteurs chargés de l’élaboration des épreuves.

Intervenant depuis le centre réservé à l’équipe pédagogique en charge de la préparation des sujets, le ministre a tenu à rassurer les élèves, les parents et l’opinion publique sur la nature des examens.

Il a précisé que toutes les épreuves proposées cette année étaient issues des programmes réellement enseignés en classe, conformément aux instructions pédagogiques en vigueur.

« Les questions ont été élaborées à partir des cours suivis en salle, sans surprise ni contenu étranger au programme officiel », a insisté M. Saâdaoui.

Des conditions globalement satisfaisantes malgré quelques incidents

Dans son allocution, le ministre a salué la mobilisation des différents acteurs impliqués dans le bon déroulement de cette session 2025, remerciant particulièrement les secteurs du courrier et des communications, de l’intérieur, ainsi que les affaires religieuses, sans oublier les représentants de la société civile.

Il a également reconnu la survenue de quelques cas isolés de fraude, sans que cela n’affecte significativement la crédibilité de l’examen. Selon lui, la coordination efficace entre les institutions a permis d’assurer des conditions d’examen sereines et sécurisées dans la majorité des centres.

Le ministre a enfin abordé la question des absences, signalant un taux élevé d’absentéisme parmi les candidats libres dès le premier jour du bac. Une tendance récurrente ces dernières années, souvent attribuée à un manque de préparation ou à une sous-estimation de l’examen par certains candidats non scolarisés.

Hommage aux enseignants et inspecteurs

Cette cérémonie a également été l’occasion pour le ministre d’exprimer sa profonde reconnaissance envers les enseignants et inspecteurs qui, durant plusieurs semaines, ont travaillé dans la discrétion et le strict isolement pour élaborer les sujets d’examen. Ces derniers ont quitté le centre d’élaboration ce jeudi, après avoir accompli leur mission dans la confidentialité la plus stricte.

En conclusion, le ministère de l’Éducation nationale se félicite du déroulement globalement maîtrisé de cette session du baccalauréat, qui demeure un rendez-vous fondamental pour des milliers de jeunes Algériens en quête d’avenir.