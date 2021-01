Le ministre Rezig explique la hausse des prix alimentaires en Algérie

Depuis plusieurs semaines, les prix des produits alimentaires ne cesse d’augmenter en Algérie, mettant en difficulté plusieurs familles aux modestes bourses.

Face à cette hausse croissante des produits alimentaires, le premier responsable du secteur du Commerce en Algérie, Pr Kamel Rezig, est sorti de son silence pour apporter des explications.

Lors de son intervention ce jeudi durant la séance plénière du Conseil de la Nation, le ministre du Commerce a estimé que la hausse des prix alimentaires était due à la dégringolade du dinar algérien face au dollar, causée par la crise économique ayant frappé l’Algérie durant la pandémie du coronavirus.

« L’augmentation des prix de certains produits alimentaires en Algérie est due à la baisse du dinar algérien, l’augmentation des cours mondiaux et la hausse des coûts logistiques », a expliqué Kamel Rezig.

« On surveille quotidiennement l’évolution des prix des produits alimentaires en Algérie et on se tient prêt à prendre les dispositions nécessaires contre les spéculateurs », a-t-il ajouté.

Rezig se concentre sur l’exportation de datte algérienne

En effet, kamel Rezig a fait savoir, lors de la même séance plénière, que la valeur des exportations de dattes enregistrée durant l’année 2020 est supérieure à celle de 2019.

Selon le ministre du Commerce, l’exportation de la datte algérienne a augmenté lors du premier semestre de l’année 2020 à hauteur de 6,9 pourcents, soit 26 millions de dollars américains.

« On a organisé plusieurs réunions au niveau du ministère du Commerce autour de ‘la filière dattes’ avec les opérateurs activant dans la production et dans l’export de la datte algérienne », a-t-il dit.