Le ministre présente les initiatives pour améliorer les conditions de vie des Algériens

Lors d’une journée d’information tenue le samedi 13 juillet 2024, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a affirmé que le gouvernement algérien s’engage activement à élargir la couverture sociale pour inclure un maximum de citoyens.

Le ministre a mis en avant une série de mesures pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens. De 2020 à 2024, le gouvernement a mis en place quatre augmentations successives des salaires, bénéficiant à plus de 2,8 millions de fonctionnaires et de contractuels du secteur public. De plus, il a exonéré les salaires inférieurs à 30 000 dinars de l’impôt sur le revenu global, améliorant ainsi le pouvoir d’achat des personnes à revenu modeste.

Concernant les retraités, le ministre a donc évoqué une valorisation annuelle et une augmentation exceptionnelle des pensions et allocations de retraite, avec une enveloppe financière d’environ 1 100 milliards de dinars allouée de 2020 à 2024. Cette mesure vise à garantir une vie digne aux retraités après des années de service.

Allocation chômage et développement du logement

Le gouvernement accorde une attention particulière aux catégories les plus nécessiteuses. Le ministre a annoncé une revalorisation de l’allocation chômage, passant de 13 000 dinars à 15 000 dinars à partir de janvier 2023.

En parallèle, un programme ambitieux visant la construction de 60 000 logements ruraux a donc été lancé, bénéficiant aux travailleurs salariés et aux retraités, avec une enveloppe de 30 milliards de dinars. Ce projet contribue non seulement à l’amélioration des conditions de logement en milieu rural mais aussi au développement local.

Transformation numérique et amélioration des services publics

La transformation numérique constitue un pilier central des réformes du secteur. Lors de la journée d’information, le ministre a présenté les avancées en matière de numérisation, notamment le lancement de 127 services électroniques pour faciliter l’accès aux services publics. La deuxième génération de la carte Chifa, touchant plus de 30 millions de citoyens, ainsi qu’une version virtuelle pour les étudiants universitaires, illustrent ces progrès.

Ainsi, le fonds CACOBTPH a introduit deux nouveaux services numériques, l’application “A3lmeni” et le service intégré, utilisant l’intelligence artificielle. Ces initiatives visent à améliorer la communication avec les citoyens et à offrir des services plus efficaces et rapides.

De plus, trois plateformes ont été développées pour la gestion de la prime de chômage, l’orientation vers la formation, et le suivi de la formation des bénéficiaires de la prime de chômage. Actuellement, 87 services numériques sont disponibles via les caisses de sécurité sociale, couvrant plus de 90% des raisons de déplacement des citoyens.

Certifications de qualité et innovations technologiques

Le secteur s’engage également dans une démarche de qualité avec l’obtention de plusieurs certifications. Le Fonds CACOBATPH a reçu les certifications ISO 9001:2015 pour la gestion de la qualité, ISO 45001:2018 pour la santé et la sécurité au travail, et ISO 14001:2015 pour la gestion environnementale. Le Fonds national de la sécurité sociale des travailleurs salariés (CNAS) et le Fonds national des retraites ont également obtenu diverses certifications de qualité.

Le ministre a souligné que des développeurs ont créé 34 systèmes d’aide à la décision utilisant 1 283 indicateurs, ainsi que 48 interfaces numériques pour l’échange interinstitutionnel. En matière d’écoute citoyenne, une équipe de 821 chargés d’écoute répond aux préoccupations des citoyens. L’Institut national de normalisation et diverses caisses de sécurité sociale ont signé des accords concernant la normalisation de la qualité de l’accueil.