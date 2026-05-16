Le ministre français Gérald Darmanin attendu en Algérie ce lundi

Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, effectuera ce lundi 18 mai une visite officielle à Alger afin d’évoquer plusieurs dossiers liés à la coopération judiciaire entre la France et l’Algérie. Ce déplacement intervient dans un contexte marqué par une volonté affichée des deux pays de renouer le dialogue après une longue période de tensions diplomatiques.

Selon la Chancellerie française, cette visite vise à « ouvrir un nouveau chapitre de la coopération judiciaire » entre Paris et Alger. Le garde des Sceaux sera accompagné de plusieurs magistrats français et doit rencontrer son homologue algérien, Lotfi Boudjemaa.

Au programme des discussions figurent plusieurs sujets sécuritaires majeurs, notamment la lutte contre la criminalité organisée, le narcotrafic ainsi que le terrorisme. Les deux parties devraient également examiner des mécanismes de coopération renforcée dans le domaine judiciaire et sécuritaire.

Le dossier Christophe Gleizes au centre des échanges

Parmi les dossiers qualifiés de « sensibles », la situation du journaliste français Christophe Gleizes occupera une place centrale lors des discussions.

Le ministère français de la Justice a confirmé que cette affaire serait « le sujet majeur » de la visite de Gérald Darmanin, aux côtés de la coopération judiciaire bilatérale. Le journaliste est détenu en Algérie depuis plusieurs mois après avoir été arrêté en mai 2024 en Kabylie, alors qu’il réalisait un reportage.

Christophe Gleizes a été condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme », une affaire qui suscite une forte attention en France.

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Un contexte de rapprochement entre Paris et Alger

Cette visite marque une nouvelle étape dans le réchauffement progressif des relations entre la France et l’Algérie après près de deux années de crise diplomatique.

Ces dernières semaines, plusieurs signaux d’apaisement ont été observés entre les deux capitales. Une dynamique amorcée notamment après des échanges menés par Laurent Nuñez, puis renforcée par la récente visite d’Alice Rufo en Algérie.

De son côté, Emmanuel Macron a récemment exprimé son souhait de voir cette reprise des contacts ouvrir une nouvelle phase dans les relations franco-algériennes. Le président français a dénoncé les « postures de politique intérieure » ayant, selon lui, fragilisé les relations entre les deux pays ces derniers mois.

La visite de Gérald Darmanin à Alger pourrait ainsi constituer une étape importante dans la relance du dialogue politique et judiciaire entre les deux États.