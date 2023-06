Le ministre du commerce envisage un nouveau plan pour controler les prix sur le marché

Devant l’augmentation des prix des produits de consommation courante, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, annonce le lancement d’une nouvelle initiative. Cette dernière vise à examiner les structures de coût de certains articles et à les confronter avec les tarifs appliqués sur les marchés internationaux. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère pour maîtriser les prix et les dépenses liées à l’importation.

L’annonce a été faite mercredi, jour de l’Aïd Al-Adha, lors d’une visite de terrain du ministre dans diverses communes d’Alger. Le but était de s’assurer que les commerçants respectent le système de permanence et vérifier la disponibilité des produits de consommation courante mis en place par les services du ministère. Zitouni a confirmé qu’une analyse approfondie des structures de coûts de certains produits est actuellement en cours, parallèlement à une comparaison de ces coûts avec ceux des marchés mondiaux.

Équipes de surveillance économique : quel rôle face à l’augmentation des prix ?

Au cours de sa visite, après avoir entendu des jeunes se plaindre de l’augmentation des prix de certains produits, comme le café, Zitouni a exprimé sa détermination à intensifier l’action des équipes de surveillance économique. Leur mission consistera à enquêter sur les tarifs et les produits proposés sur les marchés, ainsi qu’à améliorer la communication avec les acteurs du commerce et les consommateurs. Le but est de pouvoir suivre la chaîne de valeur depuis le point de sortie du produit jusqu’à son arrivée chez le consommateur et de déterminer ainsi les responsabilités en cas de hausse injustifiée.

Le ministre a souligné que cette initiative s’inscrivait dans un effort plus global visant à réguler les prix et à réduire l’impact sur les consommateurs des fluctuations des prix internationaux. Il a également insisté sur la nécessité d’une collaboration accrue entre les différentes parties prenantes pour faire face à ces défis économiques.