Le ministre des Finances sur l’allocation 750 € : « Posez la question à la Banque d’Algérie »

Le ministre des Finances Abdelkrim Bouzerd l’a dit sans détours à l’Assemblée. Pour connaître le sort de l’allocation touristique à 750 euros, il faudra se tourner vers la Banque d’Algérie.

Ce dernier verrou retarde encore une mesure pourtant annoncée en grande pompe. Et pendant que les institutions se renvoient la balle, les voyageurs restent dans l’expectative, à quelques jours du grand rush estival.

Lors de la séance parlementaire tenue ce mercredi 4 juin, plusieurs députés ont interpellé le ministre des Finances sur l’entrée en vigueur du nouveau montant de l’allocation touristique, fixé à 750 euros pour les adultes. La réponse du ministre a été claire. « Cette question relève des prérogatives de la Banque centrale qui dispose d’une autonomie de gestion et d’une réglementation spécifique », a-t-il déclaré.

Allocation touristique en Algérie : le ministre des Finances s’en lave les mains

Pourtant, la décision avait été annoncée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune en décembre 2024, en conseil des ministres. Elle prévoit une allocation de 750 euros par adulte et de 300 euros pour les mineurs. Versée une fois par an et par voyageur.

Depuis, la mise en œuvre se fait attendre. Fin mars, le même ministre avait assuré que les préparatifs bancaires étaient terminés. Et que l’allocation serait versée dans les deux semaines suivant l’Aïd El Fitr, célébré le 31 mars.

En avril, des guichets de change ont effectivement été installés dans les ports, les aéroports et les frontières terrestres. Mais depuis, la mise en œuvre se fait attendre.

La Banque d’Algérie retarde le lancement des 750 euros : les voyageurs dans le flou à l’approche de l’été

En ce début juin, des milliers d’Algériens préparent leurs voyages estivaux, période durant laquelle la demande en devises explose. En l’absence du nouveau dispositif, les citoyens continuent de se tourner vers le marché parallèle, aggravant la pression sur le taux de change.

Au Square Port-Saïd, référence informelle en matière de change, l’euro repart progressivement à la hausse. Porté par une demande qui n’est plus canalisée par le circuit bancaire officiel.

La déclaration du ministre confirme que la suite dépend uniquement de la Banque d’Algérie. Mais l’institution ne s’est toujours pas exprimée sur le sujet. Ce silence entretient la confusion et affaiblit la crédibilité des annonces précédentes. À ce jour, aucun euro n’a été versé selon les nouvelles modalités, et aucune date n’a été avancée pour corriger le tir.