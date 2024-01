Le ministre de l’Intérieur italien prochainement en visite en Algérie

Hier, l’Ambassadeur d’Italie en Algérie a eu une réunion avec le Ministre algérien de l’Intérieur, Brahim Merad. Au cours de cette réunion, la visite imminente du Ministre italien de l’Intérieur, Piantedosi, à Alger a été annoncée. Selon un communiqué de la représentation diplomatique italienne en Algérie, les principaux sujets de partenariat bilatéral dans le domaine de la sécurité ont également été discutés en préparation de la visite imminente du Ministre Piantedosi à Alger.

En outre, l’Ambassadeur a également rencontré le Ministre algérien des Affaires Étrangères, Ahmed Attaf, lors d’une visite d’adieu. Cette rencontre revêt une importance particulière pour renforcer les liens d’amitié étroits entre l’Italie et l’Algérie. L’Ambassadeur a souligné l’excellence des relations entre les deux pays et le caractère stratégique du partenariat, également dans une perspective régionale.

Renforcement du partenariat bilatéral dans le domaine de la sécurité

La visite imminente du Ministre italien de l’Intérieur à Alger témoigne de l’engagement continu de l’Italie à renforcer le partenariat bilatéral dans le domaine de la sécurité avec l’Algérie. Les deux pays coopèrent étroitement pour faire face aux défis sécuritaires communs et promouvoir la stabilité régionale. Cette visite offre une occasion de discuter des mesures concrètes à prendre pour renforcer davantage cette coopération.

L’Italie et l’Algérie partagent également une vision commune sur les questions régionales et internationales. Les deux pays sont engagés à promouvoir la paix et la sécurité dans la région méditerranéenne et au-delà. La visite du Ministre italien de l’Intérieur à Alger permettra de discuter des moyens de renforcer la coopération pour faire face aux défis communs tels que le terrorisme, la sécurité et l’économie.