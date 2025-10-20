Le ministre de l’Intérieur espagnol à Alger : La sécurité et l’immigration au cœur des échanges

Une nouvelle étape dans le partenariat stratégique algéro-espagnol a été franchie ce lundi avec la tenue d’une importante réunion bilatérale entre le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, et son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska, à l’hôtel El Aurassi à Alger.

Cette rencontre, saluée par les deux parties, vise à consolider la coopération bilatérale, notamment dans le secteur de la sécurité.

Selon un communiqué émanant des services du Premier ministère, la délégation algérienne comprenait également le Directeur général de la Sûreté nationale et le Directeur général de la Protection civile, tandis que la partie espagnole était représentée, entre autres, par le Commissaire général aux Affaires des étrangers et des frontières et le Chef du commandement des frontières et de la police maritime.

Migration, lutte contre la drogue et sécurité routière au cœur des échanges

La visite du ministre espagnol s’inscrit dans une volonté affirmée de renforcer la coordination entre les deux pays. L’Algérie, considérée comme un partenaire stratégique de l’Espagne dans le bassin méditerranéen, est un acteur clé pour faire face aux défis régionaux.

Les discussions ont principalement porté sur la nécessité d’une coordination efficace pour limiter le phénomène de la migration clandestine et sécuriser les frontières maritimes. La lutte contre le trafic de drogue, la sécurité routière, la gestion des catastrophes et le renforcement de la protection civile figuraient également à l’ordre du jour.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie – Espagne : Madar Maritime étoffe son programme avec deux nouvelles lignes

Un volet a aussi été consacré à l’acquisition d’une compréhension commune des aspects juridiques et pratiques liés au traitement et à la sécurisation des données personnelles et à la protection de la vie privée.

Volonté commune et résultats concrets

Dans sa déclaration, Saïd Sayoud a souligné que cette réunion était « une nouvelle opportunité précieuse pour échanger des points de vue et des opinions sur ces menaces graves, qui nécessitent de notre part une unification des efforts et une action concertée en vue de trouver des solutions durables ».

Le ministre a également mis en exergue les résultats probants de la Commission mixte de coopération en matière de sécurité, tenue à Madrid le 13 octobre 2025. Ces travaux avaient notamment abouti à un accord sur l’accélération de l’examen des demandes de commissions rogatoires soumises par le ministère algérien de la Justice, un pas décisif pour la restitution des fonds acquis de manière illégale.

De son côté, Fernando Grande-Marlaska a exprimé ses vifs remerciements, saluant « la qualité des relations excellentes entre les deux pays » et « l’efficacité de la coordination entre les deux secteurs ». Il a réaffirmé que l’Algérie est un « partenaire essentiel et stratégique » pour l’Espagne face aux « défis communs » et a loué « les efforts des autorités algériennes pour atténuer le phénomène de la migration clandestine, respecter les droits de l’homme et lutter contre les réseaux criminels ».

🟢 À LIRE AUSSI : Bientôt « 100 wilayas » en Algérie ? Sayoud détaille la vision du président Tebboune

Cette rencontre confirme, selon le communiqué, « la volonté commune de l’Algérie et de l’Espagne de renforcer le dialogue politique, la coopération sécuritaire ainsi que la solidité de l’amitié et du partenariat stratégique algéro-espagnol. »