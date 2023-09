Le ministre de l’Industrie met fin aux fonctions de deux responsables au sein de son ministère.

Le ministre de l’Industrie et la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a mis fin aux fonctions de deux responsables au sein de son ministère.

En effet, dans un communiqué publié sur la page Facebook du ministère de l’Industrie, le ministre Aoun a limogé la directrice du département la production, du développement industriel, de la promotion des exportations et de la recherche, Dr Nadia Bouabdallah.

En outre, le ministre de l’Industrie, Ali Aoun, a mis fin aux fonctions du directeur du département de la Veille stratégique, Réda Kessal. Les noms des successeurs de ces deux directeurs limogés demeurent inconnus.

À noter que ces décisions prennent effet à partir du dimanche 17 septembre, précise le communiqué du ministère de l’Industrie.



Projet de loi de finances et préoccupations des citoyens, le communiqué du conseil des Ministres

Le président de la république, Abdelmadjid Tebboune a présidé une réunion du Conseil des ministres. Plusieurs instructions et orientations ont été données lors de cette réunion dont « la correction de certains dysfonctionnements conformément aux décisions prises en vue d’améliorer davantage le pouvoir d’achat des citoyens et renforcer le front interne », dit le communiqué du gouvernement.

Par ailleurs, le Président, Abdlemadjid Tebboune a « ordonné au ministre des Finances d’accroître la mobilisation des ressources financières et des moyens matériels pour accélérer la numérisation des structures du ministère et des établissements y relevant », ajoute le communiqué.

Concernant le suivi de la disponibilité des produits de large consommation sur le marché national, le président de la République a donné des instructions au ministre de l’Agriculture pour engager des procédures coercitives et drastiques pour assainir le secteur. Poursuite de la subvention par le Gouvernement des prix de plusieurs produits de première nécessité importés et interdiction de toute opération d’importation des légumineuses, en dehors de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), avec détermination précise des étapes de fixation du prix du produit. » lit-on sur le site de l’APS.

En outre, le président Tebboune a ordonné « l’élaboration d’une politique de communication claire, pour informer les citoyens et les tenir au courant de manière périodique et continue de la disponibilité des différents produits de base de large consommation, en vue d’interdire l’utilisation des deux termes de » pénurie » et de « spéculation », qui visent à créer un climat de panique sur le marché national, tout en permettant l’accès aux grandes marques commerciales internationales », explique le communiqué du gouvernement.