Le ministre de l’Industrie juge les prix des véhicules Opel en Algérie élevés

L’annonce de l’arrivée d’Opel Corsa sur le marché algérien est un développement majeur. Cependant, le défi consiste à rendre les prix compétitifs pour répondre aux attentes du consommateur algérien moyen. Avec l’entrée d’autres marques, la scène automobile algérienne s’apprête à vivre une transformation significative.

En effet, le Ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, plaide pour l’introduction des voitures Opel Corsa sur le marché algérien, estimant que les prix actuels sont élevés et qu’il est nécessaire de les rendre plus accessibles aux moyennes bourses.

Lors d’une réunion avec le PDG de la filiale automobile du groupe Halil et le directeur d’Opel en Algérie, Nacim Ben Gharghora, le ministre a discuté des modèles qui seront présents sur le marché. L’annonce officielle de l’introduction d’Opel est prévue mercredi prochain.

De plus, le ministère de l’Industrie a indiqué que le ministre a pris connaissance des prix, les jugeant élevés. Il insiste sur la nécessité de les réduire pour les rendre accessibles à la classe moyenne, surtout avec l’arrivée d’autres marques d’ici la fin de l’année. Au-delà de l’introduction de trois modèles d’Opel à des prix jugés prohibitifs, Ali Aoun insiste sur l’importance d’inclure le modèle Corsa, dont le prix est considéré comme abordable, faisant ainsi de quatre le nombre total de modèles d’Opel disponibles.

Nacim Ben Gharghora, le directeur d’Opel en Algérie, confirme l’entrée de 4000 voitures Opel sur le marché avant la fin de l’année. Un objectif ambitieux qui reflète l’engagement de la marque sur le marché algérien.

En outre, face à l’entrée de plusieurs marques et l’émergence d’une véritable industrie automobile, le marché algérien connaîtra une concurrence féroce. Cela devrait alléger la pression considérable exercée sur le marché automobile au cours des dernières années.

Opel révèle la date du début de commercialisation en Algérie

Le constructeur automobile allemand Opel, faisant partie du groupe Stellantis aux côtés de Fiat, marquera son grand retour sur le marché algérien le mercredi 15 novembre 2023. Après une longue attente, les amateurs de la marque en Algérie pourront enfin profiter des derniers modèles d’Opel.

Opel, tout comme le constructeur italien Fiat, fait partie du groupe Stellantis. Cette alliance permet à ces deux constructeurs de mettre en commun leurs ressources et de proposer des véhicules de qualité sur le marché algérien. Grâce à cette collaboration, les amateurs de voitures en Algérie auront un large choix de modèles et de marques.

Halil Commerce et Industrie (HCI) est le représentant officiel d’Opel en Algérie. En mars dernier, HCI a obtenu l’agrément pour l’importation de véhicules neufs, aux côtés de Fiat Algérie et du constructeur chinois Jac représenté par Emin Auto. C’est donc HCI qui aura l’honneur d’organiser la cérémonie de lancement de la marque Opel en Algérie.

Le 1er novembre, un premier lot de voitures Opel a fait son entrée au port de Mostaganem. Ce premier arrivage préfigure le début d’une nouvelle ère pour les amateurs de la marque en Algérie. Les passionnés d’automobiles ont accueilli cette nouvelle avec enthousiasme, car ils attendent avec impatience de pouvoir découvrir les derniers modèles d’Opel sur les routes algériennes.