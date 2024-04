Le ministre de le Pêche explique les raisons de la hausse du prix de la sardine

En déplacement de travail et d’inspection à la wilaya de Sidi Bel-Abbès, le ministre de la Pêche et des Productions Halieutiques, Ahmed Badani, a souligné l’impératif de renforcer les efforts et la coordination entre les divers acteurs pour soutenir et accompagner les projets d’investissement dans le domaine de l’aquaculture et ses infrastructures connexes. Il a mis en avant l’importance de ce secteur dans l’accroissement de la production de poisson et l’amélioration de la sécurité alimentaire nationale.

Le ministre s’est également réjoui des avancées enregistrées dans le domaine de l’aquaculture en eau douce. Il a mentionné avec satisfaction les progrès réalisés en termes de projets productifs et de volumes de production halieutique, soulignant notamment la mise en œuvre de plus de 55 projets productifs, dont trois nouveaux projets de production entrés en fonction cette année, en plus des 49 projets déjà en cours. Il a également noté l’inscription de plus de 22 000 professionnels de l’aquaculture, qui exploitent plus de 16 000 bassins, ayant permis d’atteindre une production estimée à plus de 2700 tonnes de poissons d’eau douce de diverses espèces.

Le ministre explique les raisons de la hausse du prix de la sardine

Dans le but d’atteindre les objectifs fixés, Badani a révélé que des discussions sont en cours avec les responsables des ministères de l’Agriculture et du Développement Rural, ainsi que de l’Hydraulique, en vue d’exploiter un maximum de bassins d’irrigation agricole, de barrages et de retenues collinaires pour l’ensemencement d’alevins.

Lors de sa présence à l’université Djilali-Liabès, où s’est déroulée l’ouverture d’une journée d’étude sur “l’investissement dans l’aquaculture : défis et perspectives”, Ahmed Badani a réitéré l’importance des efforts à fournir dans ce domaine pour obtenir les résultats escomptés. Interrogé sur la hausse du prix de la sardine, il a expliqué que les mauvaises conditions climatiques ont entraîné une baisse de la production à 2500 tonnes depuis le début de l’année, alors qu’elle avait dépassé les 8000 tonnes au cours des mois de juin et juillet précédents. Pour pallier cette situation, des importations limitées de sardine ont été autorisées à un prix de 500 DA/kg, dans le but de stabiliser les prix dans les différentes régions en attendant le retour de l’équilibre sur le marché grâce à la production locale.