Le ministre de la Santé secourt un passager en plein vol, son geste applaudi sur la toile

Le nouveau ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, a été filmé en train de porter assistance à un passager en difficulté, selon une vidéo qui a largement circulé sur les réseaux sociaux samedi 27 septembre 2025.

Moins de deux semaines après sa nomination, le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, cardiologue de profession, a été capturé en vidéo prodiguant les premiers secours à un passager victime d’un malaise. L’incident s’est produit en plein vol d’Air Algérie vers Tamanrasset.

Cet acte spontané a été largement applaudi en ligne, les internautes saluant un « geste d’un grand humanisme« . Les témoignages se sont alors multipliés pour souligner l’humilité du ministre, l’un d’eux affirmant : « les gens qui ne le connaissent pas doivent savoir que cet homme est l’une des personnes les plus humbles qui soient… il est toujours au service des citoyens ».

Le geste spontané du ministre de la Santé salué sur la toile

Samedi dernier, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux a révélé le nouveau ministre de la Santé en pleine intervention médicale à bord d’un avion d’Air Algérie à destination de l’aéroport de Tamanrasset.

Filmée par un passager quelques rangées derrière, la séquence de quelques secondes montre le ministre, cardiologue de formation, apporter lui-même les premiers soins à un passager visiblement victime d’un malaise en plein vol.

Cet acte d’assistance, survenu à peine une dizaine de jours après sa nomination, a été unanimement salué par les internautes.

Parcours du nouveau ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene

Sur ordre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, chirurgien et professeur, a été nommé en tête du ministre de la Santé. Il arrive au poste fort d’un parcours riche : il a dirigé le service de cardiologie de l’hôpital Mustapha Pacha d’Alger et occupé le poste de directeur central au ministère de la Santé.

Mohamed Seddik Ait Messaoudene a également joué un rôle institutionnel majeur en présidant le Conseil scientifique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire. Universitaire reconnu, il s’est distingué par ses recherches scientifiques dans le domaine de la cardiologie publiées dans des revues internationales.

C’est cette alliance entre savoir clinique et expérience de gestion qui le destine à piloter désormais le ministère de la Santé.

