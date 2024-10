Le ministre annonce la création de pôles spécialisés en cardiologie au niveau national

Lors de l’ouverture du Congrès International des Maladies Cardiaques, qui s’est tenu au Centre International des Conférences à Alger, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a dévoilé un projet ambitieux pour le secteur de la santé en Algérie : la création de pôles de santé spécialisés dans les maladies cardiaques et vasculaires à travers tout le pays.

Cette annonce s’inscrit dans les efforts du ministère pour renforcer l’infrastructure médicale et améliorer l’accès aux soins de cardiologie. Ces pôles seront organisés selon un modèle de jumelage, permettant de partager les ressources et d’optimiser la qualité de la prise en charge des patients, indépendamment de leur région de résidence.

Le ministre a souligné que cette initiative vise à réduire les disparités en matière de soins de santé et à garantir un traitement équitable pour tous les patients souffrant de maladies cardiovasculaires. Cette mesure fait partie d’une stratégie nationale plus large, qui repose sur sept axes prioritaires, afin de répondre aux attentes des patients et d’améliorer les soins.